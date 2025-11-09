I sondaggi UK di novembre 2025: prima volta storica, Tory e Labour fuori dai primi due partiti più votati. Farage a valanga, Verdi superano Starmer

‘RIVOLUZIONE’ A LONDRA? LE STORICHE LISTE TORY E LABOUR FUORI DAI PRIMI DUE POSTI NEI SONDAGGI UK

Non c’è solo un legame “linguistico” dal combinato disposto tra la crisi del Governo Starmer per la mancanza di riforme, e il trionfo nei sondaggi politici (e nei risultati locali) del Reform Uk di Nigel Farage: la destra ultra-conservatrice del più “trumpiano” dei leader inglesi deve in realtà gran parte del proprio successo di consensi proprio all’incessante tema delle riforme, quelle che il Regno Unito necessita da anni e che tanto i Governi Tory quanto quelli targati Labour, non hanno portato nell’ultimo ventennio.

E così non deve troppo stupire la prima volta storica per cui nei sondaggi politici Uk non troviamo né al primo né al secondo posto i due principali partiti della tradizione inglese: secondo gli ultimi dati di Find Out Now pubblicati ad inizio novembre, il Governo Starmer a guida laburista dimezza i propri consensi rispetto alla vittoria elettorale del giugno 2024, mentre i Conservatori di Badenoch non sembrano guadagnare spazi davanti allo strapotere del Reform Uk di Farage.

Al secondo posto dietro colui che diverrebbe nuovo Primo Ministro a Downing Street se si votasse domani, sorprendono i Verdi di Zack Polanski, nuovo leader e volto della sinistra che ormai sorpassa stabilmente il Labour di Starmer: anche qui, come avviene per la destra, ad ottenere preferenze e fiducia sono quelle formazioni più giovani che non hanno il peso delle disfatte politiche ed elettorali del passato, a cui l’elettorato guarda con speranza per provare a risolvere i tanti capitolo emergenziali sul tavolo a Westminster.

LE INTENZIONI DI VOTO, IL TRACOLLO DI STARMER E IL CASO SCARCERAZIONI CHE PESA

I sondaggi Uk di novembre 2025 dicono infatti che Farage con il Reform vola letteralmente al 33%, aumentando di un punto netto rispetto ai medesimi dati di inizio ottobre: l’ex leader della Brexit oggi punta tutto sulle riforme strutturali del Paese, dall’immigrazione alla sanità fino al rilancio economico. Con un impatto meno veemente ma comunque produttivo, al secondo posto nei sondaggi inglesi troviamo il Green Party con il 18%, davanti ai laburisti in netto calo al 16% e davanti pure ai Tory, tornati sotto il 15%.

Un Premier in difficoltà e un Governo intero in picchiata, e non solo secondo quanto mostrato dai sondaggi Uk: le ultime settimane vedono Starmer alle prese con diversi snodi cruciali in patria, su tutti le mancate promesse per la prossima Manovra di Bilancio – che vede potenziali nuove tassazioni, con possibilità addirittura di imposta sull’auto elettrica – il caos immigrazione e il tema delle scarcerazioni “facili” che infiamma la politica inglese in questi giorni.

Travolto dalle polemiche su quest’ultimo tema, il Ministro della Giustizia David Lammy – nonché fresco di nomina come vicepremier a Downing Street – viene accusato da media e opposizioni sul rilascio per errore di un detenuto straniero, di origini algerine, già condannato per abusi sessuali e ora tra i massimi ricercati da Scotland Yard. La crisi economica assieme alla mancanza di sicurezza sono i due pilastri su cui Farage (e, in piccolo, anche Polanski) stanno dimostrando di avere maggior vigore e impulso rispetto agli storici partiti della tradizione britannica.