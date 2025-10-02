Cosa dicono i sondaggi politici in UK nel pieno del caos del Governo Starmer: Farage corre al 30%, +10% su Labour e conservatori. Intanto il Premier...

IL REFORM BRITAIN VOLA NEI SONDAGGI UK DOPO I GUAI DEL GOVERNO STARMER: LABURISTI RAGGIUNTI DAI CONSERVATORI

Ormai non è un’ondata passeggera: il Reform di Nigel Farage è da mesi stabilmente il primo partito del Regno Unito, dominando i sondaggi politici in UK e le recenti elezioni locali, candidandosi così a vincere la sfida contro Tory e Labour per la prima volta nella storia britannica. Complice la crisi interna del Governo Starmer, travolto tra scandali e incapacità di porre freno al caos immigrazione, la crescita del politico “lanciato” con il Brexit Party e ora in campo per guidare il Paese, è del tutto preponderante.

MANCHESTER, ATTENTATO A SINAGOGA NEL GIORNO DELLO YOM KIPPUR/ 2 morti e 3 feriti, ucciso aggressore

Gli ultimi sondaggi UK prodotti da More in Common vedono infatti la piena conferma di questo vantaggio attuale di Farage, e gli scontri continui che accadono sulla terra inglese – non da ultimo l’attacco mortale alla sinagoga di Manchester – mettono sempre più in difficoltà il Governo laburista (con il Premier Starmer tornato di corsa in patria lasciando il vertice UE di Copenaghen).

UK, servizio sanitario: "Matrimonio tra cugini è vantaggioso"/ Poi il dietrofront: "Ci siamo sbagliati"

Il 30% ad oggi sarebbe il proprio voto al Reform UK, ben 2 punti in più rispetto agli ultimi sondaggi di agosto: ma soprattutto è il Labour di Starmer a crollare del 5% scivolando fino al 20% complessivo di consensi rimasti alla sinistra britannica, raggiunti alla medesima cifra dai Tory di Badenoch. A chiudere i sondaggi di More in Common ci sono gli “eterni” LibDem al 14%, con i Verdi all08% e lo Scottish Party fanalino di coda con il 3%.

SCONTRO TOTALE (CLIMA ELEZIONI?) TRA STARMER E FARAGE

Da More in Common ai sondaggi UK di Survation, la musica non sembra particolarmente cambiare tra Starmer e Farage, che ancora ieri sono arrivati allo scontro verbale a distanza: per il Reform addirittura il consenso arriva al 34% mentre i laburisti non andrebbero oltre il 22% su base nazionale.

SCENARIO/ Sapelli: la guerra con la Russia è più vicina, ma possiamo ancora evitarla

Continuando sui sondaggi prodotti in Gran Bretagna tra il 24 e il 25 settembre 2025, i Conservatori scenderebbero al 17% occupando la terza piazza in ipotetiche Elezioni generali in tutto il Regno Unito: LibDem all’11% tengono dietro sia i Verdi che gli autonomisti scozzesi e comunisti. La politica anti-immigrazione di Nigel Farage «è illegale e immorale», attacca a spron battuto nelle ultime ore il Premier laburista, sempre più intenzionato a recuperare il terreno perduto nei sondaggi anche con azioni concrete anti-immigrazione irregolare e a favore degli investimenti economici.

Durante il congresso annuale del Labour il Primo Ministro ha definito distruttivo e divisivo l’operato politico del suo nemico Farage, temuto per essere in testa nei sondaggi UK e soprattutto per la crescita esponenziale che il consenso locale ha portato in pochi anni il Reform ad essere il potenziale partito di maggioranza in caso di Elezioni.

Se per Starmer l’avversario di destra è un bugiardo seriale, «come con la Brexit», non si fa attendere la pronta replica di Farage, sempre più in campagna elettorale “virtuale” per la conquista di Westminster: «Il primo ministro è una persona pericolosa. Incita la sinistra violenta contro di noi», esattamente come avvenuto negli scorsi mesi con l’attivista americano Charlie Kirk, assassinato a fine settembre. Farage contesta a Starmer quel suo tentativo – per alcuni goffo – di definirsi come “vero patriota”, contro una destra “criminale e razzista”. La tensione è altissima e la spaccatura interna alla politica inglese sembra ormai sostanzialmente sdoganata.