Sondaggi: il Reform UK sorpassa il Labour con il 27%, Starmer indebolito su welfare e politica estera, concessioni e tensioni al vertice del partito

I sondaggi aggiornati in Regno Unito rivelano uno spostamento sensibile negli equilibri dell’elettorato britannico, con Reform UK che si piazza in testa al 27% secondo l’ultima rilevazione di YouGov condotta tra il 22 e il 23 giugno su un campione di quasi 1800 elettori; seguono il Labour con il 23% (in calo di un punto rispetto alla rilevazione precedente) e i Tory fermi al 17%, mentre Liberal Democratici e Verdi guadagnano rispettivamente un punto e chiudono al 16% e al 10%, con SNP e Plaid Cymru più indietro, numeri che confermano un quadro frammentato, fluido e in continua mutazione, in cui nessuna forza politica sembra in grado di imporsi con decisione.

In questo contesto, il primo ministro Keir Starmer si è presentato al summit NATO con l’obiettivo di rafforzare la propria immagine a livello internazionale, dichiarando che l’assenza di una condanna esplicita della Russia nel documento finale non può essere letta come un segno di ambiguità o di debolezza da parte dell’Alleanza; ha spiegato che l’impegno del Regno Unito a sostegno dell’Ucraina resta saldo e condiviso con gli altri partner, ribadendo di aver percepito nei colloqui privati una volontà collettiva di rilanciare la pressione su Mosca per spingere verso un cessate il fuoco immediato e senza condizioni.

Starmer avrebbe inoltre indicato che la disponibilità del presidente Zelensky a trattare è già nota da tempo, ma che l’ostacolo principale resta nella riluttanza del Cremlino ad assumere impegni credibili – secondo il premier britannico, è giunto il momento che Vladimir Putin smetta di prendere tempo e si presenti con una proposta concreta sul tavolo del negoziato – parole che puntano a rafforzare la posizione del Regno Unito ma che si inseriscono in un clima interno sempre più agitato, dove l’elettorato sembra premiare chi riesce a coniugare chiarezza, fermezza e una certa dose di rottura rispetto ai partiti tradizionali.

Sondaggi UK, la ribellione nel Labour indebolisce Starmer: concessioni da 2 miliardi sul welfare per placare la tensione interna

I sondaggi recenti mostrano un Partito Laburista in difficoltà evidente, non solo per la competizione esterna rappresentata dall’ascesa del Reform UK, ma anche per le fratture interne che stanno emergendo con forza sul fronte delle politiche sociali – le tensioni si sono acuite con la proposta di riforma del welfare, fortemente criticata da almeno 120 parlamentari laburisti che hanno firmato un emendamento finalizzato a bloccare i tagli previsti – spingendo Starmer e il suo governo a un delicato compromesso.

Il premier avrebbe quindi accettato di rivedere in parte il disegno di legge, garantendo che i tagli non colpiranno chi riceve già il sussidio per l’indipendenza personale (PIP), ma solo i futuri richiedenti – secondo quanto riferito dai media britannici, è stato inoltre previsto un periodo di transizione di 13 settimane per i beneficiari esistenti, misura interpretata da molti come un tentativo di attenuare l’impatto delle modifiche – i parlamentari ribelli sembrano aver accolto con favore questa apertura, ma non tutti si sono detti convinti e alcuni mantengono l’intenzione di votare contro il provvedimento nella prossima lettura.

Starmer ha difeso la necessità della riforma parlando di un sistema “corrotto” che delude quotidianamente i cittadini più fragili, ma ha anche ammesso che ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di equità propri del Labour ma i critici, nonostante ciò, temono che le concessioni possano tradursi in nuove pressioni fiscali, soprattutto alla luce dei mancati risparmi previsti: dei 5 miliardi stimati inizialmente, ne resterebbero 2 da recuperare altrove, con il rischio di dover intervenire su tasse o altre spese.

Anche per questo, alcune voci provenienti dal partito hanno chiesto al governo di coinvolgere maggiormente i rappresentanti delle persone con disabilità, per evitare che nuove misure generino esclusione o penalizzazioni ingiustificate.

Sondaggi UK, Starmer sotto pressione anche sul piano economico: le concessioni sul welfare rischiano di impattare sul prossimo bilancio

Sondaggi politici e analisi economiche stanno disegnando un quadro complesso per Starmer, che si trova a dover gestire allo stesso tempo una base elettorale poco convinta, una minoranza interna sempre più chiassosa e una manovra economica d’autunno che rischia di partire con margini finanziari ridotti: secondo quanto osservato dal National Institute of Economic and Social Research, la mancata approvazione delle riforme sociali così come concepite originariamente rischierebbe di compromettere la flessibilità del prossimo bilancio, costringendo il cancelliere Rachel Reeves ad aumentare le tasse o a rivedere al ribasso altri capitoli di spesa pubblica.

Alcuni parlamentari laburisti citati dalla stampa, hanno sostenuto che l’unica vera soluzione resterebbe il ritiro completo del disegno di legge, ritenendo le modifiche proposte insufficienti, dichiarando che il governo ha mostrato arroganza nel sottovalutare la portata del dissenso interno e che ora dovrà fare i conti con la frustrazione di chi si sente escluso dalle decisioni; si è anche parlato di un rapporto deteriorato tra Downing Street e il gruppo parlamentare, con il premier accusato di scarsa presenza e partecipazione attiva, soprattutto nelle votazioni più delicate alla Camera dei Comuni.

Intanto i Tory osservano da bordocampo, con Kemi Badenoch che ha colto l’occasione per spingersi oltre, proponendo tagli al welfare ancora più consistenti – il confronto politico si polarizza così intorno a due visioni divergenti, ma accomunate dal tentativo di conquistare terreno elettorale in una fase in cui la fiducia dei cittadini è messa a dura prova – mentre il dibattito resta acceso, resta da capire se le concessioni promesse da Starmer basteranno a placare la ribellione interna o se rappresentano solo un primo passo verso un aggiustamento più profondo del programma politico laburista.