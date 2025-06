Sondaggi UK: Reform UK primo al 27%, Starmer stabile al 24% ma sotto pressione tra scandali interni, sanzioni contro la Russia e il gelo con Trump

Sondaggi sempre più al centro del discorso politico, mentre il Regno Unito – numeri alla mano – potrebbe effettuare una vera e propria inversione a U rispetto alla line intrapresa negli ultimi anni e proprio secondo l’ultima rilevazione YouGov, effettuata tra il 15 e il 16 giugno, è Reform UK a guidare la classifica con il 27% delle intenzioni di voto: un dato che indica un lieve calo rispetto alla settimana precedente, ma che conferma un trend solido soprattutto tra gli elettori scontenti dell’offerta tradizionale.

Il Labour resta secondo, stabile al 24%, con una crescita lenta che però non basta a colmare il divario – il partito di Starmer paga il logoramento mediatico delle ultime settimane e fatica a costruire una narrazione efficace che tenga insieme sicurezza, lavoro, e politica estera – a fare più rumore, però, è il crollo dei Tory, scivolati al 17%, un livello che pochi nel partito conservatore avrebbero immaginato di raggiungere anche nei momenti peggiori e che, adesso, apre più di una frattura interna.

Nel frattempo i Liberal Democrats si fermano al 15%, un dato costante che però non sembra sufficiente per tornare davvero competitivi fuori dalle tradizionali roccaforti, mentre i Verdi sono al 10%, in tenuta – sullo sfondo, cresce la consapevolezza che l’elettorato britannico stia cercando un’alternativa chiara, netta, anche radicale – e che l’emorragia di voti a destra, soprattutto da parte degli ex elettori conservatori, stia premiando la comunicazione più aggressiva e diretta di Reform UK.

Sondaggi UK, effetto scandali: il caso abusi scuote Starmer a pochi mesi dalle urne

Sondaggi che riflettono più di un dato statistico: sono lo specchio di un Paese che sta ripensando ai suoi equilibri politici e che oggi guarda con più distacco a chi ha governato, ma anche con maggiore diffidenza verso chi promette un’alternativa senza ancora averla spiegata davvero e proprio la posizione di Keir Starmer, in questo, è forse la più complicata: da un lato la necessità di smarcarsi dai fallimenti dei Tory, dall’altro il bisogno di difendere il proprio operato, anche su temi particolarmente delicati.

Tra questi, il più caldo è certamente quello legato agli abusi su minori avvenuti in diverse città inglesi tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del 2000: il nuovo rapporto della baronessa Casey ha portato alla luce dettagli inquietanti sulle responsabilità delle autorità, sulla reticenza istituzionale e soprattutto sull’omertà legata all’origine etnica delle bande criminali coinvolte e quando Starmer, all’epoca a capo della Procura, decise di modificare le linee guida per facilitare le indagini, furono in molti a riconoscergli coraggio, ma oggi non basta.

La novità è che, per la prima volta, un’indagine ufficiale ha previsto audizioni specifiche legate al background culturale degli aggressori, in gran parte di origine pakistana – elemento che in passato era stato volutamente escluso per timore di apparire razzisti – secondo la stessa Casey, migliaia di casi di violenze sessuali su bambine e adolescenti sono stati ignorati o archiviati, e in numerose occasioni chi indagava si è limitato a “minimizzare” per evitare reazioni politiche o mediatiche, ma oggi quelle omissioni tornano al centro della discussione poltica e sociale, mettendo in discussione non solo la tenuta della leadership di Starmer, ma la credibilità dell’intero sistema.

Sotto pressione dalle opposizioni, il premier ha annunciato una nuova inchiesta legale, pur accusando i conservatori di strumentalizzare il tema per scopi elettorali, ma comuque il danno d’immagine c’è, e si sente e i sondaggi cominciano a registrare un certo rallentamento nella fiducia verso Starmer proprio tra gli elettori più giovani e progressisti, quelli che chiedono trasparenza e non perdonano incertezze, soprattutto su temi di giustizia sociale e tutela dei minori ed è proprio qui che si gioca una parte importante della strategia politica e comunicativa.

Sondaggi UK e politica estera: tra Russia, G7 e Trump, Starmer cerca una linea chiara

Sondaggi che si muovono anche sull’onda delle scelte in politica estera, in un contesto sempre più difficile da decifrare: al G7 in Canada, Starmer ha provato a rilanciare il ruolo del Regno Unito come partner stabile, proponendo un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per colpire l’economia di guerra di Putin – “è nel loro interesse tornare seriamente al tavolo della pace” – ha detto il premier, ribadendo la necessità di alzare la pressione su Mosca anche attraverso il blocco dei ricavi energetici.

Ma l’iniziativa britannica si è scontrata con l’atteggiamento attendista degli Stati Uniti: Donald Trump, intervenuto brevemente prima di lasciare il vertice, ha fatto capire che nuove sanzioni non sarebbero al momento nei piani americani, giudicando troppo alti i costi economici per Washington, un messaggio chiaro, che complica la posizione di Starmer e spinge Londra a valutare quanto possa muoversi da sola senza perdere forza sul piano diplomatico.

Nel frattempo, Downing Street ha firmato con la Casa Bianca un’intesa parziale sui dazi doganali, che riguarda alcune categorie di beni ma lascia ancora fuori partite essenziali come l’acciaio ed anche qui, i numeri nei sondaggi mostrano un elettorato diviso: tra chi apprezza il tentativo del governo di ridurre le barriere commerciali e chi teme che il Regno Unito, fuori dall’UE, sia destinato a inseguire accordi poco vantaggiosi. Tutto questo avrà un peso determinante e se da un lato Starmer prova a mostrarsi affidabile sul piano internazionale, dall’altro deve ancora convincere molti elettori a dargli fiducia sulla gestione interna.