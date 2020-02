Sondaggi Usa 2020, Primarie New Hampshire/ Biden ko nei Dem: Sanders 32%, Pete 17%

Dopo due giorni ancora mancano i risultati definitivi per i Caucus dell’Iowa, eppure già i sondaggi politici sulle Primarie Usa 2020 sono andati “in crisi” per previsioni risultate poi non aderenti alla realtà: doveva essere una sfida Biden-Sanders e invece nel pieno del tilt al sistema elettorale Democratici, emerge che Pete Buttigieg è al momento la vera alternativa a Bernie Sanders per contrapporsi a Donald Trump nelle Elezioni Presidenziali Usa del prossimo autunno. Siamo all’inizio ovviamente e mancano ancora tutti gli Stati nel conto delle Primarie – e manca soprattutto l’ingresso atteso sulla scena di Michael Bloomberg – eppure quell’idea iniziale di Joe Biden come “front runner” dei Dem sta velocemente scomparendo nel mix risultati Iowa-sondaggi New Hampshire. Già, proprio lo Stato con le White Mountains National si appresta ad essere il prossimo sulla lista del lungo elenco di Primarie Usa: l’11 febbraio gli elettori Dem e Repubblicani sono attesi alla seconda tornata e qui gli ultimi sondaggi politici stilati dal Boston Globe ribalterebbero quanto visto in Iowa: secondo le stime del sondaggio Suffolk per il quotidiano di Boston, Bernie Sanders vincerebbe con il 24% dei consensi contro il 15% a testa per Biden e Buttigieg, inseguono poi Elisabeth Warren al 10%, Klobuchar al 6%, Gabbard al 5%, Yang al 3% e Stayer al 5%.

SONDAGGI PRIMARIE USA 2020, NEW HAMPSHIRE A SANDERS?

Nei simili sondaggi Primarie Usa 2020 condotti da Emerson Polling per il WHDH i risultati si fanno invece ben più “netti” tra il senatore del Vermont e tutti i suoi avversari interni al Partito dei Democrats: Sanders viene qui dato infatti al 32%, seguito dal sindaco LGBT al 17%, mentre l’ex vice di Obama Joe Biden resta ancora indietro al 13% tallonato dalla Warren e dalla Klobuchar all’11%. Chiudono il sondaggi Gabbard e Yang al 6% e Steyer al 2%. In un sondaggi emerso invece ieri per Rasmussen Reports si è provato a tastare il polso dell’elettorato nazionale per capire se Donald Trump possa avere ancora il vantaggio nella corsa alla Casa Bianca. Per farlo, mentre nella notte è andato in scena il Discorso sullo Stato dell’Unione, i sondaggi sono andati a verificare il giudizio sulle riforme del lavoro messe in pratica dalla Presidenza Trump: ebbene, il 51% boccia il Presidente mentre il 48% lo sostiene. E ancora una volta anche i sondaggi confermano la piena spaccatura a metà degli Stati Uniti d’America.

