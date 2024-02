Sondaggi USA, Biden ai minimi storici con il 42%/ Trump al 47%: promosso su economia e immigrazione

Gli ultimi sondaggi che arrivano dagli USA su una (per ora) ipotetica lotta presidenziale tra Joe Biden e Donald Trump danno l’attuale inquilino della Casa Bianca per sfavorito, di almeno 5 punti percentuali. Si tratta dell’ultimo prospetto di voto alle urne fatto dalla NBC, che sembra essere in linea con altri sondaggi simili nei quali, seppur con percentuali leggermente variabili, il candidato repubblicano è sempre dato per favorito.

I sondaggi USA, tuttavia, pur dimostrando il vantaggio di Trump su Biden lasciano intendere più che una vittoria schiacciante, soprattutto che le elezioni di novembre saranno parecchio combattute, con entrambi i candidati che potrebbero fare ancora passi avanti nelle aspettative di voto. Comunque sia, la NBC da l’attuale presidente con un favore del 42%, rispetto al 47% che incasserebbe l’avversario repubblicano, ma il dato più rilevante degli ultimi sondaggi USA è che Trump dallo scorso luglio è rimasto piuttosto stabile (passando dal 45% al 47%), mentre il calo di Biden è stato netto (dal 49 al 42). Sempre secondo la NBC, inoltre, l’indice di gradimento per le politiche di Biden è sceso al 37% (40% a novembre), toccando i minimi storici nella presidenza americana dal secondo mandato di George W. Bush (in cui vi fu sia la guerra in Afghanistan che quella in Iraq).

Il sondaggio USA sulle politiche: Trump premiato in economia e immigrazione

Il sondaggio sulle preferenze dell’elettorato USA, oltre a dimostrare il sempre più ampio divario tra Trump e Biden, premia quest’ultimo solamente nel caso il tycoon venga condannato in uno dei processi a suo carico, ma con uno scarto di appena il 45% rispetto al 43. Eventuali candidati di terze parti, invece, ridurrebbero ulteriormente di circa 6 punti i voti a favore di Biden, mentre rimarrebbe pressoché intaccato il gradimento verso Trump.

Nell’ultimo sondaggio USA condotto dall NBC, inoltre, si sono indagati anche le materie in cui i due candidati potrebbero, secondo gli elettori, adottare politiche migliori. Il divario più grande si registra, in tal senso, sulle politiche economiche, nelle quali solo il 33% degli elettori ritiene Biden affidabile, rispetto al 55% che sceglierebbe Trump. Il repubblicano, inoltre, è favorito per quanto riguarda il controllo dell’immigrazione (35 punti in più di Biden), la gestione della criminalità (+21), la politica estera (+11), mentre è ritenuto anche un candidato mentalmente e fisicamente più adatto alla presidenza (+23), oltre che più competente ed efficace (+16). Secondo il sondaggio USA, gli unici due margini a favore di Biden riguardano la gestione dell’aborto (+12) e la protezione degli immigrati (+17), mentre a livello di protezione della democrazia sono sostanzialmente pari (2 punti a favore di Biden).

