SONDAGGI VACCINI: 75% FAVOREVOLE/ No-Vax al 16% in Italia. E sul coprifuoco…

Vaccini e sondaggi: un binomio che serve a comprendere il livello di fiducia degli italiani nei confronti della campagna di vaccinazione che porterà – e sta portando – il Paese fuori dalla pandemia. Ospite a Porta a Porta, il sondaggista Antonio Noto ha fornito numeri indicativi su questo e su altri aspetti molto importanti. Uno è quello che riguarda il coprifuoco: larga parte degli italiani sembra pensarla come Mario Draghi. Il 68% degli intervistati è infatti favorevole a seguire il calendario già indicato dal presidente del Consiglio; soltanto il 27% sarebbe per eliminarlo subito, mentre il 5% non ha un’opinione in merito. Insomma, gli italiani sembrano apprezzare l’approccio graduale, ma allo stesso tempo pragmatico, scelto da Mario Draghi rispetto alle riaperture. E anche il giudizio sulla campagna vaccinale è lusinghiero…

SONDAGGI VACCINI: 71% HA GIUDIZIO POSITIVO RISPETTO ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

Il 71% degli intervistati da Antonio Noto fornisce un giudizio positivo rispetto all’andamento della vaccinazione. Solo il 17% ha qualcosa da ridire sull’operato del generale Figliuolo, mentre il 12% non ha una chiara posizione sul tema. Ma chi si vaccina e chi no? Il 75% ha detto di essersi già vaccinato o di avere comunque intenzione di farlo appena possibile; in questo 75% rientra il 66% dei giovani, il 74% degli adulti e l’80% di anziani. Il 16% dichiara di non avere intenzione di vaccinarsi: il 21% dei no-Vax è fatto da giovani, il 16% da adulti e il 13% da over-80. Non ha ancora un’opinione in merito il 9% degli intervistati: in particolare non ha ancora deciso il 9% dei giovani, il 10% degli adulti e il 7% degli anziani sopra gli 80 anni.

