I sondaggi politici di Ipsos sulle Elezioni Regionali Veneto 2025: il vantaggio monstre di Stefani, i nodi "aperti" tra Lega-FdI e l'eredità di Zaia

CAMPO LARGO A -36% DAL CENTRODESTRA DI SFEFANI: ANCHE I SONDAGGI IPSOS CONFERMANO IL TREND SENZA “PARTITA” IN VENETO

Tanto i precedenti sondaggi Demos sulle Elezioni Regionali Veneto 2025, quanto quelli Ipsos di Nando Pagnoncelli, non fanno che confermare un’unica grande verità sulla prossima votazione del 23-24 novembre: come di fatto rischia di essere la Puglia del dopo-Emiliano in quota campo largo, la corsa al post-Zaia in Veneto non registra alcuna “partita aperta” per la vittoria finale. Il Centrodestra a sostegno compatto del vicesegretario della Lega Alberto Stefani rischia di proseguire la tradizione recente di “risultati bulgari” nella regione principale del Nord-Est italiano.

I sondaggi raccolti tra fine ottobre e il 4 novembre 2025 da Ipsos per il “Corriere della Sera” non danno alcuno scampo all’ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo e al suo campo progressista: anche se “larga” la coalizione del Centrosinistra ad oggi avrebbe uno svantaggio di ben 36 punti dal n.1 della Liga Veneta, nonché erede politico del tre volte Governatore del Veneto.

I sondaggi danno infatti Stefani al 62,8%, vincente e trionfatore rispetto al 26,9% della coalizione a fianco di Manildo: al terzo posto ottimo sarebbe la performance di Riccardo Szumski della lista Resistere Veneto con il 5,7%, mentre Rizzo con Democrazia Sovrana Popolare al 2,7% e Fabio Bui dei Popolari veneti all’1,9% farebbero fatica ad entrare in Consiglio Regionale.

Nonostante la lunga fase di gestazione per arrivare al nome del candidato, con la Lega che ha ottenuto di mantenere la guida della coalizione per le Regionali in Veneto, la campagna elettorale sembra confermare in pieno il “buon Governo” uscente del Centrodestra a guida Zaia, e si profila a vedere Stefani nuovo Governatore veneto per i prossimi 5 anni: a prescindere dal capire o meno se l’accordo tra Salvini e Meloni riguardi a lungo termine anche la Lombardia (“lasciata” a FdI), i risultati delle Regionali venete rischiano di essere un colpo pesante anche se preventivatile per il Centrosinistra.

I TEMI APERTI SULLE LISTE: IL DERBY LEGA-FDI, IL RUOLO DEL M5S E L’EREDITÀ DEL 77% DELLA LISTA ZAIA

L’insieme delle liste a sostegno di Stefan con il Centrodestra totalizzano ben il 63,4% mentre il campo largo di Manildo non va oltre il 26,4% secondo i sondaggi politici raccolti da Ipsos per le Regionali del Veneto: resta d capire dunque più che altro quali siano i veri temi ancora “aperti” sul voto delle singole liste – per calcoli e scenari politici interni alle coalizioni – e come si “distribuirà” il consenso extra-large visto alle ultime Elezioni del 2020 dove la sola lista Zaia prese il 44,5% delle preferenze a fronte di un 77% complessivo del Centrodestra.

In primo luogo, osservando gli orientamenti di voto raccolti da Pagnoncelli, il “derby” interno tra Lega e Fratelli d’Italia ad oggi vedrebbe il Carroccio lievemente avanti agli alleati di Giorgia Meloni: 23,6% per il partito di Salvini, Zaia e Stefani, mentre FdI insegue con il 25,2%. Forza Italia salirebbe al 8,5% dopo il 3,6% raccolto cinque anni fa, mentre la lista della Liga Veneta prenderebbe un 5,6% di consensi che li manterrebbe avanti sia a Noi Moderati che all’Udc, rispettivamente all’1,5 e 1%.

Nel 26% invece in dote a Manildo, spunta la netta predominanza del Pd – con il 14,8% – davanti ad un M5s che invece sprofonda addirittura sotto il consenso di AVS: il partito “federato” di Bonelli e Fratoianni secondo i sondaggi in Veneto prenderebbe il 3,8%, la lista di Conte non andrebbe oltre al 2,6%, di poaoco avanti alla lista Uniti per Manildo (2,3%). Restano le “briciole” invece per le altre liste del Centrosinistra, dalle Civiche all’1,5% a Volt e Rifondazione Comunista appaiate con lo 0,7%.

Sulla lista Zaia non presente lo stesso Presidente ha polemizzato contro la sua stessa coalizione, arrivando ad ottenere il ruolo di capolista in tutte le circoscrizioni: resta da capire quale impatto concreto avrà alle urne, e come le liste di Lega e FdI recupereranno quel 44% ottenuto cinque anni fa alla lista “personale” del Governatore leghista.