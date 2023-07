Sondaggio Guerra in Ucraina, 56%: “Troppi aiuti”/ Per il 23% l’Italia dovrebbe sospendere l’invio delle armi

La guerra in Ucraina prosegue da quasi un anno e mezzo e continua il sostegno da parte dell’Unione Europea, Italia compresa. Tanti, infatti, gli aiuti soprattutto economici arrivati a Kiev, anche da parte del Belpaese. Come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, il 62% degli intervistati pensa di avere un buon livello di conoscenza della situazione del conflitto. Il dato sale al 71% nella platea degli over 55 che segue maggiormente telegiornali.

Toni Capuozzo/ "Se la Russia è più forte di prima, l’Occidente non ha piani B"

Estremamente negativo il giudizio su Vladimir Putin: l’80% degli intervistati vede in maniera negativa il leader russo mentre solo il 13% ne ha un’opinione positiva. Gli elettori di centrodestra hanno un’opinione leggermente meno negativa dello Zar ma il giudizio non è comunque positivo: chi è “contrario” si attesta tra il 75 e il 79%, mentre i giudizi positivi salgono tra il 18 e il 19%. Chi invece vota Pd e M5s ha un’opinione negativa fino al 90-92%: solo per il 7-9% è positiva.

Zuppi sul viaggio a Mosca: “missione per difesa degli innocenti”/ “Manca accordo per negoziato di pace ma…”

Sondaggio guerra in Ucraina:

Non solo Vladimir Putin: neanche Volodymyr Zelensky emerge come leader positivo dal sondaggio condotto sulla guerra in Ucraina tra gli italiani. L’opinione dell’Italia è spaccata a metà: il 41% ha una visione positiva mentre il 46% negativa. Tra gli elettori del Pd, quella del presidente ucraino rimane comunque una figura positiva per il 63%. Lo stesso per alcuni partiti di centrodestra (56%) ma non di Fratelli d’Italia: per il 54% degli elettori si tratta di una figura negativa. Spaccata a metà l’opinione del M5S.

L’Italia, secondo il 42% degli intervistati, ha avuto una condotta positiva nella gestione della guerra. Il giudizio è invece negativo per il 36% degli italiani. La maggior parte degli italiani votano per il disimpegno del Paese nel conflitto: il 33% vorrebbe l’assunzione di una posizione direttamente neutrale, il 23% auspica la sospensione dell’invio delle armi (con aiuto economico a Kiev) mentre il 24% preferirebbe invece continuare a mandare armi. Solo il 6% vorrebbe un sostegno militare maggiore all’Ucraina.

UCRAINA NELLA NATO?/ "Le incognite di un sì che metterebbe a rischio ogni negoziato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA