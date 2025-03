Da quanto emerge dal sondaggio sulla percezione della guerra da parte degli italiani, oltre il 40% prende una posizione neutrale e distante sia da Russia che Ucraina, sottolineando come il conflitto oltre che provocare naturali sentimenti di timore, paura, e precarietà riguardo al futuro, ha generato una reazione eterogenea e divisiva nel dibattito pubblico e sociale, ed evidenziando una società decisamente frammentata e attraversata da molteplici incertezze perplessità.

DAZI USA & POLITICA/ Trump sta consegnando su un piatto d'argento l'Ue a Pechino

Emerge senza troppo stupore che la maggioranza degli italiani si dichiari favorevole all’invio di aiuti umanitari alle popolazioni colpite dal conflitto, ma com’è facile aspettarsi, la stessa apertura non si riscontra quando si tratta di fornire armamenti o inviare truppe sul campo

Solo il 5,8% della popolazione, infatti, ritiene accettabile un coinvolgimento diretto delle nostre forze armate a favore dell’Ucraina, mentre appena un decimo della popolazione esprime apertamente posizioni vicine alla Russia di Vladimir Putin, dato probabilmente motivato dal naturale timore di un coinvolgimento diretto del nostro Paese nella guerra.

GUERRA IN MEDIO ORIENTE/ Gaza e Libano, Houthi e Iran: il doppio piano di Israele e Trump

A ciò si aggiunge, addentrandoci nel sondaggio, anche una fiducia nei leader globali vacillante e precaria: solo il 34% nutre speranze in un ruolo decisivo di Donald Trump, sebbene proprio lui stesso abbia propiziato una pace imminente una volta diventato Presidente degli Stati Uniti, mentre la credibilità dell’Unione Europea appare ancora più blanda raccogliendo un consenso decisamente basso, con appena il 15% della popolazione che crede nella sua efficacia

Nonostante ciò, una larga fetta degli italiani, pari al 66%, secondo il sondaggio continua a confidare nella diplomazia come unica via d’uscita, temendo che un’escalation militare possa avere ripercussioni devastanti non solo a livello internazionale, ma anche sul piano economico e sociale interno, influendo in modo tragico sui portafogli e sulla qualità di vita.

RIARMO UE/ Starmer e Macron, "volenterosi" così uguali e così diversi

Sondaggio: l’Ue poco efficace nella gestione del conflitto

L’Italia, come d’altronde il resto dell’Europa, sta attraversando un periodo di profonda instabilità, con un’inflazione crescente, il costo della vita aumenta a dismisura, la crisi energetica pesa sui portafogli e svuota le tasche: in questo contesto di dubbi e incertezze la percezione del conflitto in Ucraina si intreccia con le difficoltà quotidiane, portando molti a considerare la guerra un problema distante, lontano, come se non questo non li riguardasse direttamente, seppur con conseguenze tangibili.

Secondo il sondaggio, Il 53,6% degli italiani ritiene che la crisi non abbia un impatto diretto sulle loro vite, se non per l’aumento dei prezzi e le difficoltà economiche, che individuano comunque come causa scatenante i problemi interni piuttosto che gli effetti veri e propri delle sanzioni imposte alla Russia e a questo si aggiunge che la frammentazione politica e l’assenza di una linea unica e condivisa in Europa non fanno che alimentare lo scetticismo e la diffidenza: il 64,5% della popolazione non considera l’Unione Europea una forza efficace nella gestione del conflitto, mettendo in luce una crescente distanza tra le istituzioni europee e gli stessi cittadini, che ritengono anche l’opzione militare risulta poco convincente e rassicurante.

Ma se il 60,2% della popolazione appare moderata, considerando la via diplomatica la migliore soluzione, dal sondaggio si evince come solo l’8,3% creda che un supporto armato all’Ucraina possa portare ad una vera e propria svolta, mentre il 6,5% ipotizza l’intervento diretto di altre nazioni come possibile risoluzione.

Intanto, la Russia di Putin prosegue senza sosta il suo piano geopolitico e mentre il dibattito internazionale resta fervido e acceso, in Italia l’opinione pubblica appare sempre più divisa e polarizzata tra un senso di impotenza e la speranza che le trattative diplomatiche possano porre fine ad una guerra che, nonostante sia combattuto a chilometri di distanza, sta lasciando strascichi e segni indelebili anche nella quotidianità del nostro Paese.