Sondrio, tre 15enni in coma etilico dopo festa/ “Chi ha venduto loro l’alcol?”

A Storie Italiane il caso dei tre ragazzini di Sondrio di 15/16 anni che hanno rischiato di finire in coma etilico dopo una festa di fine anno. Numerosi giovani della zona, circa 500, si sono ritrovati in una discoteca ben nota della provincia per festeggiare appunto il termine della scuola, e durante la serata sono circolati veri e propri fiumi di alcol. Come riferito dall’inviata del programma di Rai Uno, inizialmente una ragazzina di 15 anni è stata soccorsa dall’ambulanza perché in principio di coma etilico e portata presso l’ospedale di Sondrio (ora sta bene ed è già stata dimessa). Successivamente due ragazzini di 16 anni sono stati ricoverati sempre per i medesimi problemi. Ora ci si domanda dove gli adolescenti abbiano preso l’alcol: nel locale o fuori? Difficile dare una risposta a questa domanda, anche perché le forze dell’ordine non hanno ancora sentito i tre ragazzi, e non è ben chiaro se lo faranno nei prossimi giorni.

SONDRIO, TRE 15ENNI IN COMA ETILICO DOPO FESTA

Non è da escludere che abbiamo preso l’alcol in un supermercato, o che un amico 18enne gliel’abbia preso e poi consegnato. In studio a Storie Italiane pervade l’amarezza: «A me non interessa se il ragazzo beve fuori o dentro il locale – afferma Luca Bernardo, dottore e consigliere del Ministro della Pubblica Istruzione – intanto gli alcolici non possono essere venduti ai minori di 18 anni. Inoltre credo che un locale non debba far entrare i ragazzi ubriachi e avvisare immediatamente i genitori». In studio, ancora: «Sono sorpresa dai valori di questi ragazzi, dai loro modelli: la coltellata se danno fastidio alla mia ragazza, l’abuso di alcol, le droghe… il codice educativo è diventato quello della violenza e dello sballo, non dell’educazione e della generosità». E ancora: «Dove sono le famiglie? Parliamo di ragazzi di 13/14/15 anni, ma come si fa?». «C’è stato sicuramente un adulto che gli ha venduto alcolici – spiega un altro ospite – c’è un responsabile: in America chi vende alcol gli viene immediatamente chiuso il locale».

