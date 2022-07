Sonia Ammar, chi è la fidanzata di Rocco Basilico/ Modella e cantante classe 1999

Rocco Basilico, figliastro di Leonardo Del Vecchio

Rocco Basilico è il figlio di Nicoletta Zampillo, ultima moglie di Leonardo Del Vecchio (sposata due volte: la prima nel 1997 e la seconda nel 2010 dopo il divorzio del 2000), nato dal primo matrimonio della madre con il banchiere e finanziere Paolo Basilico, fondatore del gruppo Kairos. Secondo quanto ha fatto sapere una nota di Delfin, il patron di Luxottica, scomparso la scorsa settimana a 87 anni, ha lasciato un 12,5% del suo impero al figliastro. Lo stesso ammontare è stato riservato alla moglie Nicoletta e ai sei figli: Claudio, Marisa e Paola (avuti dalla prima moglie Luciana Nervo), Leonardo Maria (avuto con la Zampillo), Luca e Clemente (nati dalla relazione con Sabrina Grossi). Rocco Basilico, ex studente di Economia alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha debuttato in Luxottica nel 2013, bruciando subito le tappe. Lo scorso settembre è stato Basilico assieme a Mark Zuckerberg a presentare gli smart-glasses Ray-Ban Stories realizzati da Facebook-EssilorLuxottica.

Sonia Ammar, la fidanzata di Rocco Basilico

Rocco Basilico è fidanzato con la modella Sonia Ammar. Classe 1999, Sonia è la figlia del noto produttore franco-tunisino Tarak Ben Ammar, fondatore di Quinta communications, proprietaria fra l’altro di Eagle Pictures, che ha distribuito grandi successi e capolavori come “La masseria delle allodole” dei fratelli Taviani, “Il discorso del Re” di Tom Hooper, “The Passion” di Mel Gibson e “House of Gucci” con Lady Gaga. Nata a Parigi, Sonia Ammar ha recitato in teatro nel musical “Les Amants” de la Bastille e nel 2013 è apparsa nel film “Jappeloup”. Dopo la laurea all’American School of Paris ha iniziato a frequentare la University of Southern California nell’autunno del 2017. Nel 2016 ha firmato con IMG Models e da allora ha sfilato per Miu Miu, Carolina Herrera, Topshop, Nina Ricci, Chanel e Dolce & Gabbana. Ha anche debuttato come cantante con il singolo “Joyride”. La collaborazione con Mark Zuckerberg ha portato Rocco Basilico a trascorrere molto tempo in America, e l’incontro con Sonia Ammar sarebbe avvenuto proprio a Los Angeles, almeno nel 2017.

