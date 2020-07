Sonia Amoruso, moglie Alessandro Del Piero/ Dopo la crisi sono più innamorati che mai

Sonia Amoruso è la moglie di Alessandro Del Piero, l’ex numero 10 della Juventus ospite della puntata (in replica) di House Party su Canale 5. Classe 1975, Sonia e Alex si sono conosciuti a Torino in un bar dove lei faceva pausa pranzo dal lavoro e lui passava per caso. Un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia che da quel momento si è innamorata: 19 lunghi anni d’amore, un matrimonio e tre splendidi figli che hanno cambiato la vita di Sonia. Da commessa di un semplice negozio di scarpe in pieno centro a Torino, Sonia è diventata lady Del Piero sposando il calciatore nel 2005: due anni dopo è nato il primogenito Tobias. Nel 2009 è nata Dorotea, mentre nel 2010 Sasha. Un amore importante che nel 2018 ha vissuto un momento di grande crisi. Qualcosa è improvvisamente cambiato tra i due al punto che entrambi decisero di comunicare alla stampa la sofferta decisione di separarsi. “Sembrava una favola. Ma non c’è il lieto fine” aveva detto Pinturicchio, ma per fortuna la crisi è rientrata, visto che la coppia oggi è più felice che mai.

Sonia Amoruso: su Instagram la foto di famiglia fa impazzire i fan

E’ tornato il sereno tra Sonia Amoruso e Alessandro Del Piero. La crisi del 2018 è solo un brutto ricordo per la coppia che si è ritrovata più felice e innamora che mai. Una notizia che, manco a dirlo, ha fatto letteralmente impazzire i fan che sui social hanno accolto con grandissimo entusiasmo la foto pubblicata dalla famiglia Del Piero seppur non al completo. La Amoruso, infatti, ha pubblicato uno scatto su Instagram in compagnia del marito e di uno dei suoi tre figli: uno scatto di famiglia in cui appaiono tutti e tre sorridenti e felici e che ha sorpreso positivamente i fan della coppia che hanno accolto la foto con circa 4000 likes e tantissimi commenti. “Siete la coppia più bella del mondo e mi dispiace per gli altri che sono tristi” ha scritto un utente a cui sono seguiti svariati commenti del tipo: “bellissimi”, “siete fantastici insieme”, “vedervi mi mette molta allegria” fino a “siete bellissimi ed unici, una coppia vera”. Che dire l’amore ritrovato tra Sonia e Alex del Piero ha messo d’accordo proprio tutti!



