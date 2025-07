Il percorso di Sonia B e Simone potrebbe ormai essere agli sgoccioli a Temptation Island 2025: ecco cosa succederà nella nuova puntata

La nuova puntata di Temptation Island 2025, eccezionalmente in onda oggi mercoledì 23 luglio, sarà caratterizzata da importanti stravolgimenti per la coppia composta da Sonia B e Simone. La settimana scorsa non ci sono stati aggiornamenti sulla coppia, che è stata invece grande protagonista durante la seconda puntata del programma. Simone, in quell’occasione, oltre a mostrare al pubblico le sue teorie terrapiattiste, ha ammesso di aver tradito in passato la fidanzata e di essere un ragazzo che fa spesso fantasie su altre donne.

Chi è Marco Raffaelli di Temptation Island 2025/ Età, lavoro e fidanzata: la decisione di cambiare dopo che..

Un’ammissione che ha sconvolto Sonia B che, tuttavia, non ha fatto mistero di aver sempre temuto che lui l’avesse tradita, soprattutto quando, una notte, non è tornato a dormire nella casa in cui convivono. Le cose per la coppia però precipiteranno ulteriormente nel corso della nuova puntata di Temptation Island 2025.

Maria Concetta sempre più delusa da Angelo a Temptation Island 2025: frasi choc e lacrime/ "Lo ammazzo"

Sonia B e Simone, lui la tradirà a Temptation Island 2025? Un video scioccante per la ragazza

Le anticipazioni della quarta puntata ci svelano, infatti, che Sonia B deciderà di non chiamare il falò di confronto immediato dopo la sua confessione sul tradimento, preferendo invece vedere fino a dove Simone è disposto ad arrivare nel suo percorso nel villaggio. E le prime immagini della nuova puntata ci annunciano che Simone sarà disposto anche a superare il limite, visto che un filmato mostrerà a Sonia B quello che sembra essere un bacio (o possibile tale) con una delle tentatrici. Sarà un durissimo colpo per la donna, che si dirà affranta per l’aver creduto in lui tutto questo tempo: “Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo”, ammetterà di fronte a Filippo Bisciglia e alle compagne d’avventura. Un vero e proprio colpo di scena, che potrebbe segnare una svolate per la coppia: di fronte al possibile bacio, Sonia B potrebbe davvero decidere di mettere fine al suo percorso a Temptation Island 2025.