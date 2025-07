Sonia B e Simone di Temptation Island 2025, chi è la coppia: relazione in piena crisi, lui: "Rapporto piatto", lei: "Mi sento insicura"

Chi sono Sonia B e Simone di Temptation Island 2025? I due sono stati la seconda coppia ad essere annunciata e questa sera, insieme agli altri partecipanti, faranno il loro ingresso nel reality dei sentimenti questa sera, giovedì 3 luglio 2025. Metteranno alla prova il loro amore e scopriranno se la fiamma c’è ancora oppure è meglio prendere due strade diverse. Scopriamo chi sono e perché hanno deciso di partecipare al reality di Canale 5. Simone e Sonia B stanno insieme da sei anni, convivono ma oggi la loro relazione è in piena crisi e la loro scintilla si è spenta.

Perché Sonia B e Simone hanno scelto di partecipare a Temptation Island 2025? A scrivere alla redazione è stato lui, personal trainer di 28 anni che è deciso a capire se la loro storia può avere ancora un futuro oppure no. A sua volta, Sonia non nega di provare dei sentimenti per lui, anzi è ancora innamorata ma non si sente più sicura nella loro relazione, la fiducia è venuta meno, si sente cambiata e sente che anche lui è cambiato. Insomma, il loro equilibrio è già molto fragile e delicato.

Sonia B e Simone di Temptation Island 2025: chi sono e perché partecipano: “Il nostro rapporto è diventato piatto”

E durante la breve clip di presentazione non è mancata della tensione tra i due quando lei gli ha chiesto quando è stata l’ultima volta che gli ha fatto un complimento e lui ha risposto tranquillamente: “Oggi, quando me lo hai chiesto”. Insomma la storia d’amore tra Sonia B e Simone è in piena crisi e a Temptation Island 2025 tra i tentatori e le tentatrici capiranno se si può riaccendere la fiamma o è meglio lasciarsi definitivamente.