Sonia B. e Simone sono in crisi nera dopo Temptation Island 2025? La situazione preoccupa i fan della coppia

Si fa ancora un gran parlare di Temptation Island 2025 perché stasera su Canale5 andrà in onda e poi… e poi… dove i fan avranno modo di scoprire cos’è successo alle coppie che mai come quest’anno hanno realizzato degli ascolti record facendo la felicità della rete e di Maria De Filippi che lo produce. Tra le tante coppie che hanno sconvolto il pubblico sicuramente quella composta da Sonia B. e Simone che presto diventeranno genitori.

Ebbene sì, il colpo di scena durante ‘il mese dopo’ è stato proprio questo: l’annuncio della gravidanza della ragazza, che ha deciso di perdonare il fidanzato, il quale ha promesso davanti a Filippo Bisciglia di mettersi anche in terzo piano al fine di far sentire lei amata e sicura.

Sonia B. e Simone di nuovo in crisi? Lui si vedrebbe con altre ragazze

Come sta andando tra Sonia B. e Simone dopo Temptation Island 2025? La situazione stando alle segnalazioni sembra essersi complicata perché lei sta affrontando la gravidanza con un fidanzato che si vedrebbe e si sentirebbe con altre ragazze. Infatti a essere la più attesa dal pubblico è senza dubbio la loro testimonianza.

Intanto negli ultimi mesi non sono mancate le ironie sui social a proposito degli atteggiamenti di Simone e delle sue credenze (i dinosauri, per dirne una) oltre a un video in cui si vedeva pubblicizzare la sua palestra. Comunque sia i fan sperano che lei possa essere serena, dato che è incinta, e che questa loro delicata situazione si possa risolvere nel migliore dei modi.