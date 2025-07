Sonia B. e Simone hanno finto a Temptation Island 2025? Spunta una segnalazione choc: "Lei sapeva già di essere incinta prima del reality"

Temptation Island 2025, Sonia B e Simone hanno finto a Temptation Island 2025? Rumor choc: messi d’accordo dall’inizio

L’ultima puntata di Temptation Island 2025 Un mese dopo che sta andando in onda questa sera, giovedì 31 luglio 2025 ha regalato un colpo di scena clamoroso Sonia B è incinta, lei e Simone aspettano un bambino! Il loro percorso all’interno del reality dei sentimenti è stato contraddistinto da alti e bassi. Il terrapiattista si è avvicinato molto alla single Rebecca tanto che tra un coccola e una confidenza è scattato anche un bacio in bagno. Il video del bacio con la tentatrice ha fatto scattare su tutte le furie la fidanzata che ha richiesto il falò di confronto anticipato al termine del quale ha deciso di lasciarlo.

Nella puntata di questa sera, tuttavia, c’è stato il colpo di scena inaspettato Sonia ha scoperto di essere incinta. Tale scoperta bellissima ha ovviamente rivoluzionato anche il suo rapporto con il fidanzato Simone Margagliotti. I due hanno deciso di riprovarci anche se Sonia Barrile ha confessato a Filippo Bisciglia di non essere ancora pronta a fidarsi al 100% del suo compagno che anche in passato l’ha più volte tradita. Tuttavia in queste ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha riportato una segnalazione bomba. Secondo l’esperto di gossip, infatti, la coppia avrebbe mentito all’interno del programma.

Sonia B incinta, aspetta un figlio da Simone dopo Temptation Island 2025: “Tutto programmato”

Scendendo nel dettaglio, infatti, Alessandro Rosica sotto il post sulla coppia Sonia B e Simone di Temptation Island 2025 nel profilo ufficiale del programma ha lanciato la segnalazione choc: “Si erano messi d’accordo per entrare nella storia di Temptation come prima coppia in attesa. Non si sono mai lasciati, tutto programmato e lo dico da tempo” Insomma tutto finto ed organizzato, lei sapeva di essere incinta sin da prima del programma. E in realtà ha molti spettatori ed utenti del web nelle scorse settimane non è sfuggito un particolare. Simone Margagliotti dopo il famoso bacio con la single Rebecca aveva confessato a proposito della sua ragazza Sonia Barrile: “Lei potrebbe essere la madre dei miei figli” frase ambigua visto il contesto che confermerebbe la segnalazione dell’esperto di gossip che comunque, sottolineiamo, va presa con le pinze.