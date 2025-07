Sonia B e Simone potrebbero essere i prossimi protagonisti di un falò di confronto immediato a Temptation Island 2025: lei ad un bivio

Protagonisti indiscussi della seconda puntata di Temptation Island 2025, Sonia B e Simone tornano questa sera a far discutere il pubblico di Canale 5. Il loro esordio ha infatti destato molte polemiche sul web, causate in particolare da alcune dichiarazioni fatte dal ragazzo sia in merito al rapporto con la fidanzata che su alcune sue condizioni di vita. Ma se sulle teorie terrapiattiste e complottiste molti si sono fatti una risata, la sua ammissione di aver tradito Sonia ha destato non poco scalpore.

“Faccio un mestiere in cui tante fantasie a volte sono anche diventate realtà”: è stata questa la frase incriminata con la quale Simone, che fa il personal trainer, ha ammesso di aver ceduto alla ‘tentazione’, tradendo la sua fidanzata Sonia B. La sua reazione? Pianto disperato e insulti, che nella puntata in onda questa sera potrebbero tuttavia trasformarsi in altro.

Sonia B e Simone verso il falò di confronto immediato a Temptation Island 2025? Cosa potrebbe accadere

Due sono le strade che Sonia B. potrebbe prendere, d’ora in poi, nel suo percorso a Temptation Island 2025. La ragazza potrebbe decidere di mettere fine al suo percorso nel villaggio, chiamando un falò di confronto immediato con Simone per affrontarlo dopo la sua ammissione è chiudere la storia con lui. L’altra strada possibile è che Sonia decida invece di rimanere nel villaggio per capire e vedere fino a dove è disposto a spingersi il fidanzato nel rapporto con le tentatrici. Il che vorrebbe comunque significare che c’è ancora la possibilità che, nonostante lui abbia ammesso il tradimento, lei possa perdonarlo nella speranza di lasciare Temptation con lui. Certo, questo sempre se non sarà lui a decidere di andare via da single, magari proprio per continuare la frequentazione con una delle tentatrici. Il che significherebbe, per Sonia B., il danno e anche la beffa.