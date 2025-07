Temptation Island ha avuto inizio la scorsa settimana sempre con Filippo Bisciglia a guidare il racconto per non parlare degli ascolti che sono stati più alti rispetto all’anno scorso, segnale che il pubblico di Canale5 è affamato di storie che naufragano anche in estate. Tra i protagonisti ci sono stati anche Sonia B. e Simone, che nella clip si sono presentati come una coppia in crisi perché lui ha bisogno di stimoli mentre lei vive nel passato, cioè a quando erano felici insieme.

Chi è Ary tentatrice di Valerio a Temptation Island 2025/ Primi scambi di sguardi: può nascere un amore?

Basta vedere nella clip di presentazione: lui che alza gli occhi quando lei si lamenta del fatto che non le fa mai i complimenti e che non può cavarsela solo nei momenti in cui si mette un po’ di trucco. Ma ciò che ha fatto piangere la fidanzata, che si è poi confrontata con le colleghe, è il fatto che lui abbia fatto capire che le occasioni di flirtare con altre donne non gli mancano dato il lavoro che fa (il personal trainer).

Chi è Arianna, tentatrice di Alessio a Temptation Island 2025/ Scelta alla 1° puntata: la reazione di Sonia M

Temptation Island: le anticipazioni sulla coppia composta da Sonia B. e Simone

Simone ha parlato di sentimenti in bilico per quel che riguarda quel che prova per la sua fidanzata Sonia B, che senza dubbio avrà modo di piangere chissà quante altre volte dato che si prospettano falò infuocati con tanti video da visionare suo malgrado. Cosa, d’altronde, confermata dalle prime immagini della seconda puntata di Temptation Island 2025, nelle quali lei si lamenta con tentatori e fidanzate del fatto che lui già l’abbia dimentacata, dopo solo poche ore dalla separazione nei villaggi.

Se da una parte lui appare convinto che ci siano dei problemi all’interno della coppia dall’altra la ragazza sembra crogiolarsi sotto il sole del passato rievocando i momenti belli che hanno passato assieme. Ma una coppia non può durare, così facendo, quindi nella prossima puntata di Temptation Island ci sarà modo di parlare ancora di loro fino a quando non arriveranno al fatidico falò di confronto.

Sonia e Alessio, il primo addio di Temptation Island 2025?/ "Non credo di averla mai veramente amata"