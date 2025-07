Sonia B e Simone, ci sarà il falò di confronto nella quinta puntata di Temptation Island 2025? Si sono lasciati? Ecco le anticipazioni sulla coppia

La quarta puntata di Temptation Island 2025 ci ha lasciati con un punto interrogativo: Simone accetterà la richiesta di falò di confronto immediato con Sonia B? La fidanzata, d’altronde, non ha avuto tentennamenti nel chiedere l’incontro a Filippo Bisciglia dopo aver visto video che mai si sarebbe aspettata di vedere. Non solo Sonia ha scoperto di essere stata tradita in passato da Simone, ma lui l’ha tradita anche all’interno del villaggio, insieme alla tentatrice Rebecca.

E mentre il video in cui lui le chiede di andare in bagno con lui e lì, chiusa la porta alle telecamere, si baciano appassionatamente, fa il giro del web, i telespettatori aspettano ora la resa dei conti e si chiedono se Simone accetterà di mettere la parola fine al suo percorso a Temptation Island 2025, e dunque anche con Rebecca, per avere un confronto con Sonia.

Sonia B e Simone si lasciano al falò di confronto di Temptation Island 2025? Cosa dicono gli spoiler

Tutto porta a pensare che sì, il confronto ci sarà nella puntata in onda questa sera su Canale 5. D’altronde, dopo aver tradito la fidanzata, Simone si è reso protagonista di alcuni elogi nei confronti di Sonia che, per lui, resta la donna che vorrebbe come madre dei suoi figli. Forse non è consapevole del fatto che tutto ciò che fa nel villaggio è spiato dalle telecamere e mostrato alla fidanzata attraverso dei filmati o, forse, spera che lei lo perdoni comunque, come magari è capitato anche in passato. Fatto sta che il falò di confronto si preannuncia ricco di colpi di scena, e in tanti sperano che si concluda con una rottura definitiva voluta da Sonia. Dai pochi spoiler che circolano sul web, pare che le speranze del pubblico possano effettivamente diventare realtà: Sonia e Simone non starebbero più insieme dopo Temptation Island 2025, ma tutto è ancora da vedere.