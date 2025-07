Sonia B e Simone hanno mostrato sin da subito le problematiche di coppia a Temptation Island 2025: cosa non funziona tra loro

Pur non essendo stati i grandi protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2025, Sonia B e Simone hanno avuto un’ampia introduzione che è servita al pubblico non sono ad iniziare a conoscere la coppia, ma anche a capirne le problematiche. A lamentare, almeno inizialmente, problemi forti è Sonia, secondo la quale Simone non ha più attenzioni nei suoi confronti. Ma basta qualche minuto dopo la separazione nel villaggio ed è Simone a lanciare le sue lamentele, spiazzando non solo Sonia, ma anche le altre fidanzate.

Simone parla di ‘sentimenti in bilico’, di necessità fisiche e mentali che arriva a cercare anche in altre donne, essendo lui un personal trainer sempre a contatto con un vasto pubblico femminile. Si definisce, d’altronde, un bel ragazzo, molto solare, insomma piacente e non poco, facendo intendere di meritare molto più di così.

Sonia B e Simone, una coppia con evidenti problematiche a Temptation Island 2025

Dall’altra parte dello schermo, Sonia sorride imbarazza, manda qualche stoccata al fidanzato ma non troppo convinta. Appare spiazzata ma neppure fino in fondo, ed è infatti debole la sua reazione. Lui, insomma, si mette sul piedistallo, mostrando un grande ego, lei lo ‘subisce’ un po’ passivamente, sperando che lui possa ricredersi alla fine di un percorso ricco di tentazioni. La situazione è chiaramente del tutto squilibrata in questo senso: lei non sembra ancora pronta a rendersi conto fino in fondo che ci sono problemi importanti nella coppia, che difficilmente si risolveranno guardando soltanto da uno schermo ciò che fa lui. Simone, d’altro canto, sembra focalizzato solo su se stesso: è tutto un ‘io’, e niente ‘noi’. Appare quasi disinteressato ai problemi della coppia e preso solo dal tentare di trovare tutto ciò che gli manca da tempo nel rapporto.