Sonia B e Simone stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2025? Lei avrebbe scoperto di essere incinta dopo il programma

Temptation Island 2025, Sonia B e Simone stanno ancora insieme un mese dopo?

Durante la penultima puntata di Temptation Island 2025, abbiamo sentito parlare a lungo di Sonia B e Simone, la coppia che dopo sei anni di fidanzamento aveva deciso di dare una scossa alla relazione che stava diventando sempre più piatta. Anche loro hanno contribuito a rendere questa una vera e propria edizione da record, soprattutto per la personalità di Simone, che durante il percorso nel reality di Canale 5 si è lasciato andare a diverse confessioni che hanno scioccato i telespettatori, come quando si è definito ‘terrapiattista‘ e mai “rifiutato da una donna” nella sua vita.

Denise e Marco stanno insieme un mese dopo Temptation Island 2025?/ "Epilogo amaro": cos'è successo

Dall’altra parte, la fidanzata Sonia B non si è mai arresa e ha deciso di vedere fino a che punto si sarebbe spinto quello che credeva essere l’amore della sua vita. Negli ultimi giorni, molti fan si chiedono se Simone e Sonia B stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2025 e a dare la risposta ci pensano le ultime indiscrezioni choc.

Temptation Island 2025: ultima puntata 31 luglio/ Diretta e coppie: Valerio tra Ary e Sarah

Sonia B sarebbe incinta di Simone, la scoperta dopo Temptation Island 2025: cos’è successo

Sarebbe accaduto di tutto dopo Temptation Island 2025 ma, la verità, è che il vero colpo di scena per la coppia Sonia B e Simone era in atto già prima che iniziasse il programma. Stando a quanto riportato da Dagospia, pare che Soni avesse un ritardo già in concomitanza all’inizio della sua avventura nel villaggio delle fidanzate, cosa però alla quale ha dato poco peso sul momento.

Com’è noto, i due hanno affrontato il loro percorso a Temptation, lasciando poi il programma separati: Sonia ha deciso di chiudere la storia con Simone, che l’ha tradita non solo fuori ma anche all’interno del programma con la tentatrice Rebecca. Una volta fuori, il terrapiattista non si sarebbe però arreso e avrebbe anzi cercato di tornare con Sonia, chiedendole una seconda possibilità. È a questo punto che arriva il colpo di scena: “Passa il tempo, ma il ciclo a Sonia non ritorna. È bastato un semplice test di gravidanza per scoprire che è incinta di Simone il terrapiattista.”, scrive la fonte. Sonia, dunque, aspetterebbe un figlio da Simone ma avrebbe comunque deciso di non tornare insieme a lui. Una decisione però già in bilico: “la breccia è aperta. – scrive Dagospia – Sonia è tornata a essere accogliente con lui e, forse, si lancerà tra le braccia dell’uomo che ha deciso di cornificarla davanti a tutta Italia.” Il che farà sicuramente infuriare il web.

Valentina e Antonio stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2025?/ Novità sul matrimonio