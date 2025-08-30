Spunta una segnalazione sul momento che starebbero vivendo Sonia B e Simone dopo Temptation Island 2025.

Tra le sorprese di Temptation Island 2025 c’è sicuramente la gravidanza di Sonia B che, arrivata nel villaggio con il fidanzato Simone, di fronte alle immagini di quest’ultimo con una tentatrici e dopo aver ascoltato tutti i suoi sfoghi, al falò finale di confronto, aveva deciso di mettere fine alla lunga relazione. Una decisione dolorosa per Sonia che non si aspettava di concludere l’avventura con una rottura. Un mese dopo, però, quando sono tornati davanti a Filippo Bisciglia per raccontare cos’è successo dopo l’addio, Sonia e Simone hanno annunciato che presto saranno in tre.

Sonia, infatti, ha scoperto di essere incinta e, nuovamente di fronte alle telecamere di Temptation Island, si sono mostrati uniti e intenzionati a far funzionare le cose. Simone, in particolare, aveva svelato che stava facendo di tutto per riconquistare la fiducia di Sonia, al settimo cielo per l’arrivo del bambino. Oggi, però, arriva una segnalazione che preoccupa i fan del programma.

Sonia B incinta beccata da sola: cosa sta accadendo con Simone dopo Temptation Island 2025

Negli scorsi giorni, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto la segnalazione secondo cui Sonia B e Simone si sarebbero lasciati. Ieri, invece, è stata Deianira Marzano a ricevere una nuova segnalazione sulla coppia che, a quanto pare, non starebbe vivendo totalmente serenamente la gravidanza. “Sonia di Temptation Island incinta senza Simone. Appena vista a Palermo”, è il messaggio ricevuto e pubblicato dall’esperta di gossip.

“Infatti le cose non vanno bene”, ha commentato l’esperta di gossip. Cosa sta accadendo, dunque, tra Sonia e Simone? Per scoprirlo non ci resta che attendere il nuovo speciale s Temptation Island che andrà in onda prossimamente su canale 5.

