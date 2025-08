Sonia B e Simone si sarebbe lasciati dopo la scoperta della gravidanza: arriva una segnalazione choc coppia di Temptation Island 2025

Non si arrestano le indiscrezioni sulle coppie di Temptation Island 2025 e, in particolare, su Sonia B e Simone. La loro storia ha destato particolare scalpore soprattutto per l’annuncio fatto dalla fidanzata durante l’ultima puntata del programma, che quest’anno ha segnato il suo record assoluto di ascolti. Sonia ha rivelato di essere incinta di Simone e di averlo scoperto subito dopo la fine della loro avventura nel villaggio. Una rivelazione che ha del tutto cambiato le sorti della loro relazione e che ha portato Sonia a rivalutare la storia con Simone, al punto da dargli una seconda possibilità.

Sonia B ha perciò detto a Filippo Bisciglia di aver deciso di dare una seconda possibilità al fidanzato Simone, che è apparso entusiasta alla notizia di diventare padre. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, pare che una volta tornati a casa, le cose per la coppia non siano migliorate, anzi.

A soli pochi giorni dal diffondersi di un’indiscrezioni secondo la quale Simone avrebbe rivisto la single Rebecca (tentatrice che ha baciato a Temptation Island 2025), se ne sta diffondendo una seconda che parla di rottura quasi definitiva per la coppia. ”Notizie di Sonia e Simone…. Non stanno insieme. – si legge nella segnalazione pubblicata su Instagram da Amedeo Venza e ricevuta da un utente del web rimasto anonimo – È in attesa di quattro mesi, abitano in una palazzina a due piani, uno sopra e una sotto. Quando ha scoperto di essere incinta era tardi per abortire, ma ha preferito tenerlo”. Sonia e Simone, secondo queste parole, sarebbero dunque in crisi nera e prossimi alla rottura. Quale sarà il prossimo colpo di scena per la coppia di Temptation Island?

