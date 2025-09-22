Sonia B e Simone, è finita dopo Temptation Island 2025: lei non lo vuole più, ma lo rivede al gender reveal in diretta (ed è gelo!)

Sonia B e Simone hanno fatto il loro ritorno a Temptation Island 2025, nel corso dello speciale del 22 settembre, ma separati. È stata lei a prendere questa sofferta decisione dopo aver scoperto “altre situazioni” che risalirebbero a prima della loro partecipazione al programma. In parole povere, Simone l’avrebbe tradita ancor prima della partecipazione al reality e, a quanto pare, più di una volta, cosa che lui stesso le avrebbe poi ammesso. È per questo che Sonia ha deciso di trascorrere le vacanze estive senza lui.

“Pochi giorni dopo ho scoperto alcune situazioni molto sgradevoli che riguardavano Simone prima che entrava nel programma. – ha raccontato Sonia B in un video mostrato da Filippo Bisciglia a Simone – Questo mi ha fatto riflettere sul nostro rapporto e ad oggi io non mi sento di avere Simone come compagno di vita”. Sonia vuole però che Simone faccia parte della vita del figlio che aspetta: “voglio che sia un padre presente, però non voglio che sia il mio compagno, perché nella vita si fanno delle scelte: si può sbagliare, ma lui ha avuto tantissime possibilità di essere sincero, cosa che lui non è stato da un anno a questa parte e continua oggi a prendermi in giro.” ha concluso.

Sonia B e Simone, è finita dopo Temptation Island 2025: l’incontro al gender reveal

Affranto, Simone si è detto in un periodo difficile: “La mia estate non è stata rose e fiori, è un mese e mezzo che non ci vediamo. – ha esordito, spiegando dunque che – La decisione l’ha presa lei ed io ho appoggiato, però ha suscitato in me emozioni particolari. Non sono stato presente neanche al primo battito di mio figlio o figlia…”. Simone ha ammesso di aver “sofferto in silenzio e tante sere piangevo da solo… Tutto quello che mi è successo adesso, me ne assumo le responsabilità, ma spero si trovi una soluzione migliori per entrambi.” Così ha concluso: “Spero di essere un padre presente per mio figlio, anche perché io non ho avuto un padre presente e non voglio che lui viva le stesse cose.” Sonia è però risoluta nella sua decisione: “Fa la vittima e ha continuato a mancarmi di rispetto. Voglio che si concentra solo sul bambino, perché lui dice dice ma non fa mai.” Sonia B e Simone si rivedono però per il gender reveal del loro bambino (un maschietto) in studio e tra i due è gelo!

