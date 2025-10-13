Sonia Barrile mostra la morfologica su Instagram ai suoi follower e racconta l'euforia di questi mesi: "Non vedo l'ora"

Dopo la fine dell’esperienza di Temptation Island e il ritorno sui social, Sonia Barrile si è spesso mostrata con il suo bel pancino. L’ex fidanzata di Simone Margagliotti, che era entrata nel programma di Filippo Bisciglia proprio per testare l’amore con il suo fidanzato, è uscita single dall’esperienza dopo aver scoperto la vera natura del compagno, che non si è risparmiato nel corso dell’avventura, baciando persino una tentatrice. Nelle settimane successive alla fine del programma, però, Sonia Barrile ha scoperto di essere incinta e ha scelto di riprovarci con Simone Margagliotti, anche se questa tregua è durata pochissimo. I due, infatti, hanno scelto di lasciarsi poco dopo: saranno ora due genitori presenti e amorevoli, ma ognuno per conto suo.

Sonia Barrile, solo pochi giorni fa, si è mostrata su Instagram con in mano la morfologica. “Vi voglio mostrare il mio piccolino. Volevo ringraziare tutti quelli che mi scrivono ogni giorno messaggi bellissimi” ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island, che in queste settimane con e senza i social ha sentito la vicinanza del pubblico, che ha sempre fatto il tifo per lei, sostenendola in ogni scelta.

Sonia Barrile: “Non vedo l’ora di diventare mamma”

Sonia Barrile, in un altro messaggio pubblicato ancora su Instagram, ha rivelato che non vede l’ora di diventare mamma. La ragazza è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare, avendo deciso di crescere il suo bimbo da mamma single, ma non ha paura di niente. Qualche tempo fa, infatti, ha affermato che è ben consapevole del fatto che suo figlio è e sarà sempre il suo unico grande amore, l’unico uomo della sua vita. Dunque, una nuova avventura non semplice ma certamente ricca di sorprese, che Sonia è pronta ad affrontare con la certezza di un amore smisurato: quello che lei proverà per il suo piccolino e viceversa.