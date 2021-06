Sonia Bergamasco: “Storia Maria Bergamas incredibile”/ Cesare Bocci: “Emozione…”

Sonia Bergamasco e Cesare Bocci hanno presenziato quest’oggi a Roma per l’inizio delle celebrazioni per il Centenario del milite ignoto, ricorrenza che terminerà il prossimo 4 novembre. Sonia Bergamasco interpreterà Maria Bergamas, la donna italiana che fu scelta per rappresentare tutte le madri che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale, senza che le spoglie siano mai state restituite: “Vengo da Trieste – le parole di Sonia Bergamasco ai microfoni del programma di Rai Uno, Storie Italiane – dove questa storia è sentita in maniera molto profonda, una storia tutta friulana che però coinvolge tutta l’Italia e diventa storia di un paese”.

“Maria Bergamas – ha proseguito l’attrice – è stata scelta per rappresentare tutte le mamme d’Italia che avevano perso figli, mariti, amici, persone care e il racconto del documentario andrà in onda nel giorno deputato per il ricordo, il 4 novembre 2021, a cento anni di distanza dai fatti. Si intitola ‘La scelta di Maria’ e vuole rendere conto di una storia nota non così tanto al grande pubblico perchè ha coinvolto tutto il paese ma si è poi sciolta nel tempo ed è necessario ritrovarla”.

SONIA BERGAMASCO E CESARE BOCCI: “LA STORIA DI MARIA BERGAMAS…”

Così invece Cesare Bocci: “Una fortissima emozione, una storia di unione dell’Italia a quel tempo devastata da guerra, crisi economica e sociale, in questo periodo che stiamo attraverso, un periodo molto difficile, non è la guerra ma quasi, una storia così di unione è da raccontare, poi è emozionante umanamente e storicamente, tutti noi la conoscevamo da piccolini perchè il 4 novembre ci portavano davanti all’altare. La storia di Maria è pazzesca, ma come quella delle altre 4 madri selezionate, una madre di Livorno è partita a piedi ed è andata su per cercare il figlio disperso, un’altra ha scavato con le mani. 200mila senza nomi sono stati sepolti, una storia di quello che l’Italia è, l’Italia è un paese unito e a volte ce lo dimentichiamo”.

