Sonia Bruganelli a La vita in diretta, sempre più vicina alla Rai?/ Matano: “Quando vuoi tornare, ti aspetto”

Sonia Bruganelli in Rai: ospite della prima puntata de La vita in diretta

La giornata di ieri, 11 settembre 2023, è stata caratterizzata dal ritorno in televisione di numerosi amati programmi. Non solo Uomini e donne e il Grande Fratello, per quanto riguarda Mediaset, ma anche il debutto della nuova edizione de La vita in diretta su Rai1. Il programma di Alberto Matano è tornato in onda nel segno, come sempre, della cronaca e degli approfondimenti sui più discussi casi di attualità. Al suo fianco tantissimi ospiti che, più o meno in maniera fissa, popoleranno il suo studio nel corso della stagione.

Tra questi, però, spicca una grande novità: Sonia Bruganelli. L’imprenditrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto capolino per la prima volta nello studio de La vita in diretta, per commentare insieme a Matano alcuni recenti casi di comportamenti violenti e aggressivi: dalla capretta uccisa a calci da un gruppo di ragazzini alla professoressa finita nel mirino di alcuni studenti, che le hanno lanciato addosso alcuni pallini da una pistola giocattolo. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha espresso il suo parere con giudizi puntuali e spunti di riflessione, cavandosela egregiamente anche sul palcoscenico Rai.

Sonia Bruganelli: la coincidenza con il Grande Fratello e le parole di Matano

Il debutto di Sonia Bruganelli a La vita in diretta ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per due aspetti. Il primo è il giorno in cui ha fatto capolino nello studio di Alberto Matano: 11 settembre 2023, lo stesso giorno in cui, la sera, avrebbe preso il via la nuova edizione del Grande Fratello, reality di cui è stata opinionista per due anni consecutivi, per poi essere sostituita da Cesara Buonamici. Per molti utenti del web questa non sembra essere una coincidenza, come si legge ironicamente in un messaggio su Twitter: “Nel giorno della prima del nuovo GF Sonia Bruganelli In diretta a #lavitaindiretta“.

Ma il secondo indizio che lascia intendere un suo possibile arruolamento in Rai sono le parole di Alberto Matano, mentre ha salutato la sua ospite al termine del suo intervento: “Ti ringrazio, mi auguro che questa sia la prima di una… chissà, vediamo! Mi casa es tu casa, quindi quando vuoi tornare, io ti aspetto molto volentieri. Grazie di questo contributo!“. Il conduttore lascia così presumere che la Bruganelli potrebbe presto fare ritorno in studio, magari come opinionista fissa. Nuova avventura tv, ma questa volta in Rai, per l’ex opinionista del GF Vip?

