Sonia Bruganelli “Aldo Montano con Olga Plachina come Paolo Bonolis con me”/ Millantava viaggi e ricchezze..

Aldo Montano come Paolo Bonolis? La rivelazione di Sonia Bruganelli

Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, al Grande Fratello Vip racconta come è nata la storia con il campione di scherma fa delle rivelazioni davvero particolare. “A prima vista non mi è piaciuto più di tanto, aveva capelli lunghi, tutti questi orecchini, un bel pò tamarro” – ha detto la bellissima Olga, che ha aggiunto “prometteva viaggi e poi spariva nel nulla”. Signorini cerca di approfondire la cosa con la moglie di Aldo Montano che rivela: “ha avuto un comportamento particolare: improvvisamente spariva nel nulla” con il campione che cercava di giustificarsi.

Aldo Montano/ Rientra a Grande Fratello Vip: Tensioni tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo?

Sonia Bruganelli si schiera con Olga Plachina…

Dallo studio però Sonia Bruganelli ha preso la parola citando in causa il marito Paolo Bonolis. L’opinionista del GF VIP, infatti, ha raccontato che il marito si è comportato proprio come ha fatto Aldo Montano. “Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, ha detto che mi avrebbe portato in vacanza a Formentera su una sua barca che invece non aveva” ha detto Sonia Bruganelli raccontando così alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Paolo Bonolis. Che dire la Bruganelli come Olga Plachina.

