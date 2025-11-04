Sonia Bruganelli asfalta Anita Mazzotta al Grande Fratello: "Ho dubbi su di te! Accusi Valentina ma...", cos'è successo in diretta

Nello scontro infuocato di Valentina contro la maggior parte delle ragazze della Casa si è inserita anche Sonia Bruganelli che ha attaccato Anita Mazzocca. Secondo quest’ultima Valentina Piscopo, fidanzata di Domenico D’Alterio, ha avuto modo di leggere fuori cosa succede sui social ed agire di conseguenza. Tale dichiarazione, tuttavia detto da lei stona un po’ perché anche Anita, a causa della morte della mamma può aver sbirciato sui social. La 26enne ha ammesso: “Tu hai dubbi su di me perché fuori hai letto tutto”

Nello scontro si è inserita dunque Sonia Bruganelli che dallo studio si è rivolta ad Anita con queste parole ponendo tutti i suoi dubbi e dicendole che anche lei, come Valentina, ha dei dubbi su di lei e sul fatto che ovviamente uscendo dalla Casa si è potuta fare un’idea del di fuori. “Comprendo e sono stata la prima a dire che avevi il diritto di rientrare in casa, avevi una cosa importante, terribile e mi dispiace.” ha premesso la nuova opinionista del Grande Fratello. “Ma quando rientri, vale per te quello che dici su Valentina. Valentina può pensare che tu in qualche modo hai visto delle cose (sui social, ndr) e ti sei mossa, l’ho pensato anche io per alcuni atteggiamenti con Jonas.”



Grande Fratello, Anita contro Valentina: “Vi chiedo scusa per i modi ma…”

Facendo un passo indietro, nella discussione contro Valentina Piscopo, fidanzata di Domenico D’Alterio, si è inserita anche Anita, una delle prime a sostenere la poca credibilità di Valentina che, secondo lei, avrebbe sollevato il caso con il fidanzato solo per entrare nella casa. Nella notte di Halloween c’è stato un violento scontro anche tra le due ragazze e per questo in puntata Anita Mazzotta si è scusata per i modi ma ha mantenuto il punto, secondo lei Valentina e Domenico hanno organizzato tutto.