Sonia Bruganelli asfalta Antonella Fiordelisi: “Scenata di gelosia a Edoardo? Brutta figura”/ “Sei ingiusta!”

Sonia Bruganelli bacchetta Antonella Fiordelisi per la scenata di gelosia ad Edoardo Donnamaria: “Stai facendo figuraccia”

Sonia Bruganelli rimane basita dal comportamento di Antonella Fiordelisi e non concepisce la sua scenata di gelosia ad Edoardo Donnamaria. Nella casa del Grande Fratello VIP, infatti, è entrata Micol Incorvaia, con la quale Edoardo avrebbe avuto un brevissimo flirt in passato. L’accoglienza della Fiordelisi è stata tutt’altro che benevola ed è opinione diffusa che abbia esagerato nei modi e nei toni. Così Sonia Bruganelli coglie la palla al balzo per dire la sua e rimettere in riga Antonella, dicendole ciò che pensa: “Non sei stata una una bambina magari, ma ingiusta sicuramente”, tuona l’opinionista. Secondo Sonia, Antonella, ha oltrepassato il limite e dovrebbe darsi una regolata.

Antonella Fiordelisi, gaffe sull'ex di Bonolis/ Bruganelli la gela: "Io e Laura Freddi siamo grandi amiche!"

Sonia Bruganelli gela Antonella Fiordelisi: “Tutti bravi senza avversari…”

“Non ci fa una bella figura ad essere la prima della classe senza avversari”, rincara ancora la dose Sonia Bruganelli nel collegamento con Antonella Fiordelisi durante la diretta del Grande Fratello VIP. “Siamo bravi tutti ora devi dimostrare di essere sopra…”, continua l’opinionista. Antonella prova a reagire cambiando discorso e tira in ballo le ex di Paolo Bonolis, il marito di Sonia. “Ma guarda che io sono amica di Laura Freddi, mentre quella di prima è troppo vecchia”, replica con decisione la Bruganelli da studio. Pioggia di applausi per l’opinionista. Tutti o quasi sono dalla sua parte.

