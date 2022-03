Sonia Bruganelli asfalta Lulù “Basta pararle sempre il cul*”/ “Tratta male Jessica!”

Il comportamento di Lulù Selassiè nei confronti della sorella Jessica al Grande Fratello Vip scatena pareri molto duri nei confronti della minore delle due. Se in Casa cercano tendenzialmente di giustificare le sue reazioni e le forti parole nei confronti della sorella, Sonia Bruganelli in studio accusa Lulù e invita gli altri a non difenderla sempre: “A tre puntate dalle fine è arrivato il momento di smettere di parare sempre il sedere a Lulù e dire sempre che va tutto bene. – tuona l’opinionista, scatenando gli applausi del pubblico in studio – Lei sbaglia come sbagliano tutti, si sta comportando male nei confronti della sorella Jessica e glielo dicessero perché ormai stiamo sforando il delirio! Devi rispettare anche le vite degli altri!”

Lulù Selassiè demolita da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Lulù Selassiè si difende e lo fa accusando ancora la sorella, rea di non esporsi come lei: “Sono sempre io a prenderla in quel posto!” A dare man forte a Sonia Bruganelli ci pensa però anche Adriana Volpe, che aggiunge: “A me ha colpito quando, nella mistery, hai detto che tu vorresti vincere da sola. Io ti ricordo che quando sei entrata, lo hai fatto insieme alle tue sorelle ed eravate un solo concorrente. Quindi non dimenticare il tuo passato, che avete iniziato insieme”.

