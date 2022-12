Sonia Bruganelli asfalta Sarah Altobello/ “Con Attilio Romita hai fatto una cosa orribile, cerchi notorietà”

Durissimo attacco di Sonia Bruganelli a Sarah Altobello al Grande Fratello Vip. L’opinionista si è lasciata andare ad uno sfogo dopo aver visto i post sofferenti della compagna di Attilio Romita per l’avvicinamento con la coinquilina. “Io sarò impopolare, ma chi se ne frega, perché lo sono comunque! Sicuramente Attilio non ha fatto una bella figura, ma anche Sarah l’ha fatta pessima. Diamo sempre l’idea di queste donne… Sembri quasi contenta di aver creato questa cosa“.

L’opinionista le ha sferrato un’altra frecciata: “Se avendo questa dinamica tu vai un pochino più avanti, sono contenta per te. Ma passare sulle vite degli altri secondo me è una roba orribile, poi ditemi che sono maschilista“.

Allora Sarah Altobello ha fatto un passo indietro. “Chiedo scusa a Mimma, con Attilio ho un atteggiamento scherzoso e ironico“, ha detto la concorrente in collegamento al Grande Fratello Vip. “Ma non è vero! Cerca il tuo momento di notorietà con gli altri…“, ha replicato Sonia Bruganelli. Allora Sarah Altobello si è lasciata andare in preda al nervosismo: “Non ti posso permettere di dire che ho messo il dito tra moglie e marito. Da oggi smetto di avere questo atteggiamento, se devo passare per quella che ruba gli uomini. Gli voglio bene, è l’unico che mi ascolta in questa casa“. Ma proprio per questo l’opinionista ritiene incomprensibile il suo atteggiamento: “E lo metti in difficoltà? Attilio ha molto da perdere, lei da guadagnare“. Allora Sarah Altobelli ha confermato la retromarcia: “Ho preso atto di questa cosa e cambio atteggiamento, ma non voglio rubare nessun uomo“.

