Sonia Bruganelli “Aspetti positivi del covid”/ Ringrazia il virus, hater l’attaccano

Torna al centro delle critiche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Spesso e volentieri la consorte del conduttore televisivo di casa Canale 5, è finita nel mirino degli hater, e anche nelle ultime ore i famosi odiatori del web non si sono risparmiati. Tutta colpa dell’ultimo post su Instagram pubblicato dalla stessa Bruganelli, in cui la stessa sottolinea gli aspetti positivi del coronavirus, ovvero, le città libere e poca gente in giro. Nulla di maligno sia chiaro, e chissà quanti di noi in queste settimane abbiano “ringraziato” per il meno traffico, la meno gente in giro e la maggiore tranquillità. Ciò non significa una mancanza di rispetto verso le vittime e i loro parenti, fatto sta che agli hater le parole della Bruganelli non sono piaciute, e come spesso e volentieri accade in questi casi, è scattato l’attacco in massa.

SONIA BRUGANELLI: I COMMENTI DEGLI HATER ALLA SUA FOTO

La foto incriminata è stata pubblicata venerdì sera, uno splendido scorcio della città di Roma, nel dettaglio la famosa Piazza di Spagna con la sua scalinata e via Condotti. Nella fotografia c’è poca gente in giro, non ci sono assembramenti, e vi è l’idea di tranquillità. “Gli aspetti positivi del Covid – scrive Sonia come didascalia dello scatto – Roma, alle ore 21 di venerdì sera”. Parole che, come detto in apertura, non sono state apprezzate da molti dei suoi follower, e di conseguenza sono scattati i messaggi minacciosi: “Prova a dire una cosa del genere a chi ha perso uno o più familiari”, scrive uno, mentre un altro aggiunge “Puoi dirlo a tutti i ristoranti vuoti o pieni solo per il 30%?” E ancora: “Non hai proprio un po’ di sensibilità?”, “Migliaia di morti, economia paralizzata e nuovi poveri. E vabbè tanto c’è Roma deserta alle 9 di sera”, e via discorrendo. Sonia Bruganelli, evidentemente ormai navigata, ha deciso di non replicare alle critiche e alle minacce, godendosi il suo scorcio di Roma in tranquillità.





