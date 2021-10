Sonia Bruganelli/ Attacca Adriana Volpe per il messaggio aereo al GF Vip? Lei sui social…

Sonia Bruganelli vs Adriana Volpe: nuovo attacco al Grande Fratello Vip?

Il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip a Sonia Bruganelli le sta stretto ed in molti si chiedono perché sia finita nel salotto del reality, con quali credenziali visto che non è un personaggio dello spettacolo e da quello che ha dichiarato un lavoro ce l’ha. Il pubblico non l’ha apprezza particolarmente, soprattutto per via dell’immunità ripetutamente assegnata a Soleil Sorge nei momenti in cui la concorrente è a rischio nomination. In queste ultime puntate è stata protagonista di una disputa con Adriana Volpe per il selfie scattato con Giancarlo Magalli. Quello che secondo la signora Bonolis era una semplice foto tra amici, poi si è rivelata una provocazione per ferire la sua collega.

L’ultimo scontro che la Bruganelli ha avuto con la Volpe è stato abbastanza feroce e l’imprenditrice non è andata sul sottile. A riaccendere la miccia è stata un’intervista che la conduttrice ha rilasciato al magazine “Oggi”. Alla domanda del giornalista, l’ex gieffina ha risposto: “Perché ho scritto Dio li fa poi li accoppia? Perché sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano”. La Bruganelli però questa volta non si è trattenuta e ha sparato a zero contro la sua nemica: “Il fatto che lei soffra così tanto questa foto… Lei l’ha resa più di quello che è (…) Io quando ho finito qua, torno al mio lavoro. Tu, chi lo sa?! (…) Per me puoi parlare tutta la vita, hai chiuso”.

Sonia Bruganelli: il web la boccia come opinionista?

In questo caso anche i meno simpatizzanti della Volpe sono dalla sua parte. Sonia Bruganelli ha dimostrato di avere un carattere difficile e complesso. All’inizio il conduttore Alfonso Signorini aveva definito le due opinioniste due “donne alfa” e probabilmente sono state preferite loro a Pupo e Antonella Elia per questo motivo, ma adesso stanno emergendo degli aspetti caratteriali che poco piacciono al pubblico. Pur riferendo gli stessi concetti, agli occhi della gente la Bruganelli appare spesso antipatica. Sono tanti gli utenti social che hanno preferito bocciarla nel ruolo di opinionista.

Cosa dovremmo aspettarci nella prossima puntata da Sonia Bruganelli? Probabilmente ne approfitterà per commentare il messaggio aereo dedicato ad Adriana Volpe. Finora tramite le sue Instagram Stories si è limitata a condividere le risate di alcuni utenti, chissà se riprenderà l’argomento anche in puntata. Intanto in molti vedrebbero bene la signora Bonolis dentro la Casa e in questo momento la sua presenza potrebbe fare la differenza. Come opinionista il pubblico spera che moderi il suo linguaggio perché a volte è sopra le righe e non da tutti viene apprezzato. Più di una volta ha dichiarato di preferire Soleil agli altri concorrenti: “Fino a quando avrò la possibilità di regalare l’immunità ad un concorrente, porterò avanti l’influencer”. Affermazioni che l’hanno fatta scontrare con Clarissa e Ainett che ha tratto le sue conclusioni: “Soleil si sente Dio sceso in terra perché è protetta”.



