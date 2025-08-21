Sonia Bruganelli furiosa con Gabriele Parpiglia dopo l'articolo in cui parla di suo figlio Davide Bonolis: l'attacco pubblico dell'opinionista

Uno scontro a distanza si è acceso nelle ultime ore tra Sonia Bruganelli e Gabriele Parpiglia. Con un attacco pubblico, l’opinionista ed ex moglie di Paolo Bonolis ha accusato il celebre giornalista dopo la pubblicazione di una newsletter in cui ha parlato di ‘Figli di’, chiamando in causa anche i suoi figli.

In una parte in particolare dell’articolo, a cui è possibile accedere con un abbonamento (e dunque a pagamento), Parpiglia parla del figlio calciatore di Bruganelli e Bonolis, svelando dei retroscena sulla sua carriera. Poi, però, si frena, dicendo di non voler andare oltre perché “ho voluto bene a quel ragazzo e non voglio usare la penna per ferire o per ricordare alla madre Sonia Bruganelli determinati fatti”. Il figlio in questione è Davide Bonolis, che mamma Sonia ha voluto difendere pubblicamente, rispondendo alle parole scritte dal giornalista.

Sonia Bruganelli attacca pubblicamente Gabriele Parpiglia su Instagram: “Senza vergogna”

Mostrando alcuni scatti del passato di suo figlio Davide proprio insieme a Gabriele Parpiglia, tra abbracci e grandi sorrisi, Sonia Bruganelli ha lanciato dardi di fuoco contro il giornalista. Prima ha condiviso l’articolo in questione, sottolineando come “a pagamento parla male“; poi ha pubblicato una foto in cui il giornalista abbraccia il figlio, accompagnato dalle parole: “Senza vergogna, ora lo attacca!”. Infine, Bruganelli è intervenuta personalmente con un video in cui ci mette, appunto, la faccia, lanciando al giornalista la stoccata finale: “Praticamente nulla è cambiato: prima prendevi del denaro come ‘consulente’ e adesso lo prendi addirittura parlando dei miei figli. Complimenti, bravo! Anzi, a questo punto chiedo a tutti di seguire Gabriele così magari otterrà quello di cui ha bisogno e smetterà di rompere i coglioni a dei ragazzi di 20 anni”, ha tuonato.

