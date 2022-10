Sonia Bruganelli attacca Pamela Prati “sei diva esasperata”/ “Lo hai pure scritto…”

Grande Fratello VIP, Sonia Bruganelli contro Pamela Prati per ‘atteggiamento da diva’

Scintille al Grande Fratello VIP tra Sonia Bruganelli e Pamela Prati. L’opinionista di Alfonso Signorini non le manda a dire alla soubrette, punzecchiandola apertamente sui suoi modi di fare all’interno della casa. In molti, infatti, ritengono che Pamela Prati si comporti da “prima donna” tra le mura di Cinecittà e in un collegamento con la casa, Sonia rincara la dose. La soubrette del Bagaglino non apprezza la presa di posizione di Sonia, tantomeno le risate in studio. “Non c’è mai una parola carina nei miei confronti. Ti ho conosciuto eri molto diversa, eri molto dolce e ci rimango male”, ammette sconsolata.

Sonia Bruganelli: “Pamela Prati diva, se lo scrive pure sul collo”

Sonia Bruganelli respinge le accuse al mittente e chiarisce: “Sto solo dicendo che in questo percorso stai esasperando questo tuo aspetto da diva. Te lo scrivi pure sul collo”. L’opinionista si riferisce, evidentemente, ad una collana che di tanto in tanto Pamela indossa. Infatti la soubrette spiega: “E’ un regalo di una mia amica. Io diva? Nella casa faccio pure i piatti, li faccio bene, forse guardate altro. Non sono una diva, faccio tutto in casa. Siete voi che mi raccontate così…“, sbotta ancora amara la Prati.

