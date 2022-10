Sonia Bruganelli avverte Giaele: “Divorzio da Brad? Se vuole i benefit te li toglie”/ “Nascondi i gioielli!”

Sonia Bruganelli avverte Giaele De Donà: “Se tuo marito Brad vuole divorziare, qualche benefit te lo leva!”

Serata infuocata per Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini le mostra in anteprima le foto di suo marito Bradford Beck a Los Angeles ad una festa, mentre esce accompagnato da alcune modelle. Giaele nota subito che lui non ha la fede al dito ma Sonia Bruganelli è pronta a lanciarle dallo studio un dardo infuocato. “Ma ora il problema è che Brad non metta la fede rispetto a quello che fa lei con Antonino?” è la stoccata della Bruganelli alla De Donà.

Bruganelli a Giaele: “Nascondi i bracciali da 20mila euro!”

Sonia però non si ferma qui e lancia a Giaele un’altra più infuocata stoccata: “Io sono un po’ preoccupata per Giaele perché credo che tutta la sceneggiatura le si stia un po’ riempiendo di buchi. – spiega quindi che – Più che altro perché mi sono informata e sembra che non ci sia più il divorzio per addebito, cioè per tradimento ecc… Quindi lei se si è mossa con Antonino, convinta che tanto prima fosse stato lui, comunque non funziona, nel senso che se lui si stranisce, qualche benefit comunque glielo può togliere.”

Sul finale le lancia dunque un avvertimento ironico: “E quindi, fossi in lei, io quei braccialetti che lei porta da 20mila euro l’uno, me li metterei in cassaforte perché può essere che tra un po’ Brad…”

