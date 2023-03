Sonia Bruganelli bacchetta Giulia Salemi al GF VIP/ “E’ già alta, vuole pure spazio?”

Giulia Salemi e Sonia Bruganelli, nuovo confronto al Grande Fratello Vip 2022

Nuovo siparietto tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022. Durante la 43esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini le due si ritrovano a confrontarsi in un simpatico botta e risposta ironico sul fatto di avere poco spazio durante la diretta. Tutto ha inizio quando Alfonso Signorini dice che Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, opinionista della settimana edizione, erano già famose e che dovevano lasciare più spazio a chi deve diventarlo riferendosi a Giulia Salemi che quest’anno è stata scelta per occuparsi della parte social del programma.

La moglie di Paolo Bonolis prontamente replica al padrona di casa dicendo: “Giulia Salemi è già alta, adesso vuole anche più spazio?”. L’ennesima frecciatina ironia che la Bruganelli ha rilanciato alla Salemi con cui in passato ha avuto già diversi scontri-confronti durante le varie dirette.

Sonia Bruganelli su Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: “La trovo adatta al ruolo”

Alcune settimane fa Sonia Bruganelli, intervistata nel programma TV di Casa Chi, il web format condotto dall’ex Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni, parlando della Salemi ha detto: “Giulia è molto carina ed ha una voce radiofonica perfetta. La trovo adatta a quel ruolo lì, assolutamente sì. Lunedì sera la guardavo come avrebbe fatto la Gregoraci”. Da non dimenticare che Elisabetta Gregoraci è stata rivale in amore proprio della Salemi al Grande Fratello vip 5 visto che entrambe erano interessate a Pierpaolo Pretelli.

Ma non finisce qui, visto che la Bruganelli ha aggiunto sulla Salemi: “stavo per andarmene ma poi era troppo presto. No, ma c’ha l’età di mia figlia! No, assolutamente no. Ma poi quello che dice il web… lei poi si occupa del web, chi può dirlo? Potrebbe suonarsela e cantarsela da sola, che ne sappiamo?”.

