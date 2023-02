Sonia Bruganelli bacchetta i vipponi/ “Di molti di voi non si ricorderà più nessuno”

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022 riprende Luca Onestini e Oriana Marzoli. L’opinionista dopo i vari litigi scoppiati all’interno della casa tra i concorrenti punta il dito contro Luca e Oriana difendendo Nikita: “ma guarda, io rifacendomi un pochino a quello che diceva Luca Onestini “Nikita scrive, ma Luca e Oriana parlano in spagnolo e un pochino lo conosco e non entro nei dettagli e lo dite alle spalle. Un giorno uscirete e vi renderete conto, ma quello che voglio dire a voi: manca un mese e mezzo, molti di voi per continuare a fomentare questi gruppi e atteggiamenti e tra un mese e mezzo di molti di voi non si ricorderà più nessuno”.

Anche Orietta Berti riprende i vipponi: “penso che abbiamo toccato il fondo. Io non ne salvo nessuno, son tutti egocentrici per mettersi in mostra, sparlano, si offendono, loro sono dei privilegiati pagati a dire delle fesserie e dire delle cose più sensate al pubblico che vi sta a guardare”.

Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini contro i vipponi

Le ultime discussioni scoppiate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022 hanno creato non poche dinamiche con parole pesanti e scene davvero pessime tra i concorrenti. Lo scontro tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni che si sono date della “puta” ha deluso il pubblico dei social e dei telespettatori, ma lo stesso conduttore che, durante la diretta, senza paura rivela: “io cambio canale perchè mi date fastidio, non dovrei dirlo eppure lo dico. Siete davvero un pessimo esempio”.

Che dire: l’ennesima brutta pagina di un reality show di cui il pubblico farebbe volentieri a meno anche per la presenza di personaggi lanciati all’interno proprio per creare certe dinamiche. Il problema è che una volta che queste dinamiche vengono innescata poi vengono “crocifissi” dallo stesso conduttore e dalla grande macchina del GF VIP!

