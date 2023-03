Sonia Bruganelli, “benedice” la coppia Antonino e Ginevra/ “Insieme li vedo perfetti”

Antonino e Ginevra, storia d’amore nell’aria? L’augurio delle opinioniste

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno fatto sognare i fan, con la loro visibile complicità. Nonostante al Grande Fratello Vip 2022 non si siano vissuti per molto, i due sono rimasti nel cuore l’uno dell’altra per tutto il tempo. Dopo sei mesi lontani, l’hair stylist è stato eliminato dal reality show ed è corso subito tra le braccia dell’ereditiera suggellando l’incontro con un bel bacio.

Nell’ultima puntata, i ‘Gintonic’ hanno raccontato come sta andando la loro frequentazione, ammettendo di voler procedere per gradi. Ad augurare a questa coppia di sbocciare sono le opinioniste del GF Vip. Orietta Berti ha commentato: “Auguro una vita matrimoniale come l’ho avuta io“. Sonia Bruganelli ha aggiunto: “Io li vedo perfetti. Ginevra mi è piaciuta da subito e vabbè lui è un uomo di altri tempi secondo me, hai sbagliato epoca”.

Antonino Spinalbese su Ginevra: “Mi ha colpito per la sua purezza”

Antonino Spinalbese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nel quale ha parlato anche del suo rapporto con Ginevra Lamborghini. L’hair stylist ha svelato cosa lo abbia colpito dell’ereditiera: “Sicuramente oltre ad essere una bellissima ragazza, è anche una brava ragazza.”

E ancora: “Mi sono sempre fatto ingannare e colpire dal fascino estetico, questo era il mio difetto. Ma Ginevra mi ha colpito anche per la sua purezza, questa è la verità. Vorrei riuscire a capire se smettendo a pensare all’estetica io riesca a rendere un rapporto continuo e duraturo”. Sul futuro della coppia, però, l’hair stylist non si sbilancia svelando di non essere ancora innamorato: “Voglio provare ad avere un rapporto legato alla persona più che ad altro. Credo che con lei sia possibile sperare in qualcosa di duraturo”.

