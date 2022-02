Sonia Bruganelli, bordata sugli ascolti di Sanremo/ Difende il Festival di Bonolis…

La Rai e Amadeus si godono il successo delle prime due serate del Festival di Sanremo 2022. La serata di martedì 1° febbraio che ha segnato il ritorno sul palco del Teatro Ariston di Amadeus e di Fiorello per il terzo anno consecutivo, ha segnato un vero e proprio record incollando davanti ai teleschermi 10.911.000 telespettatori, ed uno share pari al 54,7%. Un risultato eccezionale che ha fatto gioire anche il Presidente di Raiuno, Stefano Coletta. Quello raggiunto da Amadeus, infatti, è il miglior risultato degli ultimi vent’anni.

Sanremo 2022, dunque, è riuscito a fare meglio anche del Festival di Sanremo di Paolo Bonolis, da sempre uno dei più visti e amati dal pubblico. Il successo del Festival di Sanremo è stato così paragonato al Festival di Bonolis nell’articolo di una testata giornalistica. Un passaggio di tale articolo, in particolare, non è piaciuto a Sonia Bruganelli che ha commentato attraverso una serie di storie su Instagram.

Sonia Bruganelli difende il Festival di Sanremo di Paolo Bonolis

Il passaggio di un articolo dedicato agli ascolti del Festival di Sanremo 2022 che ha portato Sonia Bruganelli a commentare è il seguente: “Nel 2005, il Sanremo di Paolo Bonolis alla prima fa il 54,78%. Ma erano altri tempi…”. Una menzione a cui la moglie di Paolo Bonolis ha immediatamente risposto sui social. “Altri tempi? Perché forse sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?!“, ha scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip 2021.

In realtà, il commento di Sonia Bruganelli, sembrerebbe veritiero dal momento che, da qualche anno, durante la settimana di Sanremo, Mediaset sospende la programmazione preferendo mandare in onda film già trasmessi come ricorda lo stesso TvBlog. Lo stesso Grande Fratello Vip, questa settimana, non andrà in onda venerdì 4 febbraio saltando così il secondo appuntamento settimanale. Sospesa anche la messa in onda di C’è posta per te che tornerà in onda sabato 12 febbraio.

