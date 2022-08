Sonia Bruganelli “Carta bloccata, ho sei conti correnti e non ricordo il pin”/ Ira del web:”Non si vergogna?”

Sonia Bruganelli, carta di credito bloccata: il racconto social della disavventura

Disavventura con tanto di polemiche per Sonia Bruganelli, finita nuovamente nella bufera social. La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso su Twitter il racconto di quanto accadutole, con la carta di credito bloccata dopo un tentativo di acquisto e con il servizio clienti che ha cercato di aiutarla. Dopo aver tentato l’acquisto di alcuni vestiti su una piattaforma online, spiega: “Vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online“.

Sonia Bruganelli spiega come sia riuscita a farsi sbloccare la carta di credito: “Dico ok. Ora che sapete che sono io può sbloccarla? Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa”. L’operatore a quel punto le chiede una serie di informazioni sulla sua carta, sino al numero di conto corrente: “A quel punto sclero. Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede ‘come mai?’ e sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne sei per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti. Lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh“.

Sonia Bruganelli nel mirino di Twitter: “Ma non si vergogna?“

Il racconto di Sonia Bruganelli ha ovviamente innescato una serie di commenti polemici sotto il suo tweet. Se da un lato alcuni utenti hanno appoggiato la sua posizione, molti altri si sono scagliati contro di lei per aver sbandierato ai quattro venti il fatto di avere 6 carte di credito. “E così noi “povery” sappiamo che Lei ha 6 conti correnti e possiamo dormire sonni tranquilli“: questo uno dei tanti commenti. “Ma non si vergogna?” commenta un altro.

E c’è anche chi critica la moglie di Paolo Bonolis per aver usato la parola “modestia” e per essersela presa con l’operatore del servizio clienti: “Si, infatti, sei famosa proprio per la tua modestia, che hai dimostrato più e più volte… per la cronaca l’impiegato ha fatto solo il suo lavoro. Tornare tra noi comuni mortali, ogni tanto, non vi farebbe male“. Insomma, anche il racconto di una disavventura può generare un polverone social.

