C’è anche Sonia Bruganelli tra le protagoniste di Obbligo o Verità, questa sera lunedì 7 aprile. L’ex moglie di Paolo Bonolis, nota opinionista televisiva e produttrice, è pronta a tornare sulla sua storia d’amore con il celebre conduttore, sui veri motivi che hanno portato alla rottura ed il suo futuro con l’attuale compagno Angelo Madonia. Proprio con quest’ultimo non sono mancati i momenti difficili, specialmente durante Ballando con le Stelle 2024, ma a quanto pare le tensioni sono state alleviate. Per quanto riguarda la dolorosa separazione da Paolo Bonolis, maturata dopo oltre vent’anni di matrimonio e tre figli, la showgirl spiega che il distacco generazionale ha avuto il suo peso.

“Siamo in epoche diverse della nostra vita. Lui ha voglia di fermarsi, io mi chiedo cosa so fare e cosa voglio”, ha detto in una intervista concessa nel programma ‘A casa di Maria Latella’. “Non ci siamo lasciati per tradimenti”, precisa Sonia Bruganelli, che però a Belve e poi ad Un Giorno da Pecora ne aveva svelato uno. “Si tratta di una cosa vecchia. In trent’anni anni può succedere. Gliel’ho detto dopo che ci siamo lasciati, era prima che nascesse la nostra ultima figlia”, aveva detto Sonia.

Da Paolo Bonolis ad Angelo Madonia, come è cambiata la vita sentimentale di Sonia Bruganelli

Oggi i due mantengono rapporti cordiali e sereni, anche se per Paolo Bonolis non è stato affatto facile digerire il colpo. “Il tradimento è stato figlio di un periodo di crisi tra me e Paolo. In tanti anni insieme può capitare, e dopo abbiamo anche avuto una bambina”, ha spiegato la showgirl.

Adesso nella sua vita sentimentale c’è Angelo Madonia, come dicevamo. L’opinionista e il ballerino fanno coppia fissa da oltre un anno e con l’insegnante di danza, tredici anni più giovane di lei, Sonia sembra aver ritrovato la slancio che cercava. La differenza di età, quindi, non rappresenta affatto un problema per la produttrice, che spende parole al miele per il compagno, descritto come ragazza che “ha una testa molto più grande di me”.

