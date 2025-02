Sonia Bruganelli, chi è la compagna di Angelo Madonia

Angelo Madonia è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo. Il celebre ballerino negli ultimi mesi è diventato un volto piuttosto chiacchierato, non solo per l’addio a Ballando con le stelle in qualità di maestro con annessi strascichi polemici, ma anche per la sua storia d’amore con la compagna Sonia Bruganelli.

La coppia si sarebbe conosciuta diverso tempo fa, per motivi professionali, e sarebbe scoccata la scintilla che ha portato l’autrice televisiva a credere nuovamente nell’amore, dopo la separazione dall’ex marito Paolo Bonolis. Dopo un periodo di silenzi, lontani dal gossip, i due sono usciti allo scoperto la scorsa estate con le prime uscite di coppia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: dai primi gossip alla recente dedica di compleanno

Ora Angelo Madonia e Sonia Bruganelli non si nascondono più e, anzi, non mancano di condividere scatti e romantiche dediche sui social. Come pochi giorni fa, quando il ballerino, in occasione del 51 compleanno della compagna, ha condiviso un video di auguri sulle sue Instagram stories, con in sottofondo That’s life di Frank Sinatra e un romantico messaggio: “Buon compleanno amore“.

I due, inoltre, hanno condiviso il palco di Ballando con le stelle nell’ultima edizione, lei come concorrente e lui come maestro di Federica Pellegrini prima di lasciare il programma. Sonia Bruganelli ha trovato in lui una persona importante, che ha saputo rispettare i suoi tempi dopo la separazione da Paolo Bonolis e al fianco del quale ha ritrovato sorrisi e serenità: “Si è trovato a vivere una situazione importante da fuori“, aveva confidato lei a Verissimo in un’intervista dello scorso mese. “Ad oggi dico che mi reputo doppiamente fortunata perché è stato molto intelligente, ho una persona che mi comprende e mi vuole bene e mi sento di proteggere da tutto questo gossip”.

