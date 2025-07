Classe 1974, Sonia Bruganelli è diventata nota al pubblico dopo essersi legata a Paolo Bonolis, con il quale ha vissuto una lunga e profonda storia d’amore, che ha portato alla nascita di tre meravigliosi figli, Silvia, Davide e Adele. Un rapporto a lungo felice il loro che ha, di recente, lasciato spazio ad una separazione. Un addio, il loro, certamente non facile, come ogni separazione. Una scelta presa perché era finito l’amore, ma non l’affetto e il rispetto: i due, infatti, continuano a volersi molto bene a mantenere un bellissimo rapporto per il bene dei loro splendidi ragazzi e lo dimostra il fatto che Sonia Bruganelli continui ad avere un ottimo rapporto anche con i figli avuti da Paolo Bonolis nel corso del primo matrimonio.

Sonia e Paolo Bonolis si sono innamorati più di trent’anni prima di mettere la parola “fine” sulla loro lunga storia d’amore. Tra i due non c’è stato un colpo di fulmine: lui la corteggiava ma lei ci ha messo del tempo per innamorarsi di lui e della sua intelligenza, come raccontato più avanti. Oggi a legarli è uno splendido rapporto per il bene dei loro tre figli e in generale della loro famiglia, alla quale entrambi tengono tantissimo. “Lo voglio vicino per tutta la vita” ha raccontato l’ex moglie di Paolo Bonolis, confermando dunque il grande affetto che li lega ancora oggi.

Sonia Bruganelli, chi è la ex moglie di Paolo Bonolis: “I figli la nostra priorità”

Se Sonia Bruganelli è legata a Paolo Bonolis da un affetto particolare, lo stesso è per lui. “Per me questa priorità sono i figli, la famiglia. Proteggerla è necessario, importante: per quanto sia difficile, è bello” ha raccontato Paolo Bonolis a Verissimo. Per entrambi, dunque, la priorità restano Silvia, Davide e Adele, i loro splendidi figli: nonostante oggi Sonia abbia un nuovo compagno, Angelo Madonia, il legame con Paolo resta intatto.