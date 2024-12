Sonia Bruganelli ha ammesso un tradimento nei confronti di Paolo Bonolis: cosa ha confessato a Belve

Sonia Bruganelli e il suo ex marito Paolo Bonolis hanno vissuto una lunga storia d’amore, coronata dalla nascita di tre splendidi figli, che sono Silvia, Davide e Adele. Con il passare degli anni, tuttavia, il conduttore e la produttrice si sono distaccati gradualmente; la fiamma della passione si è spenta e la separazione è diventata inevitabile. In una intervista rilasciata da Sonia Bruganelli a Belve, il programma di Francesca Fagnani, il tema della rottura con l’ex marito è stato uno dei temi più caldi.

Davide Bonolis e Sophia Berto stanno insieme?/ Spunta il bacio: "Le ha ronzato intorno tutto il giorno"

E proprio Sonia si è lasciata andare a confessioni estremamente scottanti sulla fine del loro amore, ammettendo un tradimento. “Sono stata io a tradirlo e quando gliel’ho confessato non l’ha presa bene. Gliel’ho detto quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho pensato che fosse meglio dire la verità”, spiega la showgirl.

Sonia Bruganelli e l'emozionante dedica del figlio Davide Bonolis/ "Voleremo solo restando accanto"

Sonia Bruganelli svela come ha reagito l’ex marito Paolo Bonolis al tradimento

Dunque, a rompere definitivamente sarebbe stata Sonia Bruganelli, dopo aver confessato un tradimento. L’ex marito Paolo Bonolis, inevitabilmente, è rimasto sconcertato, come spiega la produttrice alla Fagnani: “No, non l’ha presa bene, non era contento. Io però sentivo questa voglia di verità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po’ per egoismo e per liberarmi la coscienza”.

Ricordiamo che qualche tempo dopo la rottura con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha cominciato a frequentare il ballerino di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia, con il quale ora starebbe attraversando un momento difficile dopo l’iniziale ‘luna di miele’ tipica di una coppia appena nata.

Chi è Sonia Bruganelli/ "Il dolore più grande", poi il divorzio dall'ex marito Paolo Bonolis