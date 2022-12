Sonia Bruganelli choc/ “Io e Bonolis non prendiamo insieme neanche il caffè”

Sonia Bruganelli racconta del suo rapporto con Bonolis: è polemica social

Sonia Bruganelli aveva già sorpreso diverse volte per le sue dichiarazioni sul matrimonio, poco convenzionale, con Paolo Bonolis. L’opinionista del GF Vip ha svelato che lei e suo marito vivono in case separate e che questo fosse il segreto per un rapporto longevo.

Ora, ai microfoni di Nuovo Tv, Sonia Bruganelli torna a stupire rivelando: “Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”. Sul web è già polemica per le dichiarazioni dell’opinionista; c’è chi pensa che la relazione tra l’imprenditrice e il conduttore sia solo di comodo ormai.

Paolo Bonolis, ai microfoni di Nuovo Tv, ha commentato la scelta, in accordo con la moglie, di vivere in due appartamenti diversi: “Io e mia moglie non potremmo essere più differenti. Stiamo insieme da 25 anni e va benissimo. Però c’è bisogno che lei sia lei e io sia io. È merito suo aver intuito che un po’ di distanza in più in realtà è un riavvicinamento“.

Nonostante la scelta abbia suscitato diverse polemiche sul web, il conduttore a Domenica In ha dichiarato: “Abbiamo solamente preso l’appartamento accanto, abbiamo costruito una porta perché Sonia ha piacere di avere la camera sua e il bagno suo. Se dormiamo assieme? Fatevi i c*zzi vostri!” Insomma, sembra che il matrimonio di Bonolis e Sonia Bruganelli sia tutto tranne che convenzionale. Per quanto possa non convincere ognuno vive l’amore e i rapporti come crede e su questo c’è poco margine di discussione.

