Sonia Bruganelli si racconta spesso senza filtri, smarcandosi dalle congetture e arrivando dritta al punto; anche ad Obbligo o Verità – nuovo talk di Alessia Marcuzzi – si è lasciata andare a piccole considerazioni e riflessioni, alcune goliardiche ed altre decisamente più profonde. Non poteva che essere incalzata a proposito dell’amore per Paolo Bonolis; un matrimonio che si è concluso ormai da diverso tempo e dopo oltre due decenni ma che ancora echeggia tra notizie e curiosità.

Sonia Bruganelli: “Una volta ho mentito dicendo ‘ti amo’”/ “Quel povero ragazzo l’ha scoperto tardi…”

Alessia Marcuzzi è andata dritta al bersaglio incalzando Sonia Bruganelli a proposito di alcune dichiarazioni recenti: “Perchè ho detto che vorrei Paolo Bonolis ancora nella mia vita? Sembra una minaccia, ma in realtà è una persona che amo e ho amato, ho sottolineato quanto per me fosse importante togliere un po’ tutto per ricominciare, una nuova fase di vita e di rapporto con Paolo sulla totale lealtà e fiducia. Voglio averlo accanto non solo perchè è il padre dei miei figli, ma proprio umanamente”.

Davide Bonolis, chi è il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ "Ecco cosa mi ha insegnato mamma"

Sonia Bruganelli a Obbligo o Verità: “Sono una persona diversa rispetto a vent’anni fa…”

Sempre diretta Alessia Marcuzzi, parlando con Sonia Bruganelli, proponendo un particolare quesito a proposito del rapporto con Paolo Bonolis. “Ma non è che magari è una pausa e non si tratta della fine di un amore?”. In questo caso l’autrice televisiva non è stata netta nella risposta; il suo è stato un ragionamento generico, quasi a lasciare uno spiraglio aperto per tutte le possibilità: “Non so cosa dire, in questo periodo della mia vita ho sentito e sento la necessità di capire molto di più me stessa e di rendermi conto di essere un’altra persona rispetto a quella di vent’anni fa”. Sonia Bruganelli ha poi cambiato argomento, disquisendo anche a proposito del tradimento e spiegando come, in determinate e specifiche circostanze, sarebbe in grado di considerare il perdono.