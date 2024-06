Sonia Bruganelli condurrà L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello?/ Lei si sbilancia: “In questo momento…”

Sonia Bruganelli sarà la prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi o del Grande Fratello? La sua risposta

Si è calata prima nei panni di opinionista del Grande Fratello, poi ha fatto lo stesso all’Isola dei Famosi, ma Sonia Bruganelli potrebbe presto fare un passo in avanti assumendo il ruolo di conduttrice. D’altronde ce lo hanno insegnato proprio Alfonso Signorini e Vladimir Luxuria – attuali conduttori dei due reality – che il passo dalla poltrona di opinionista alla conduzione è molto breve.

Paolo Bonolis: "Separazione da Sonia Bruganelli in copertina? Fatto per i figli"/ "Sanremo? Lo rifarò ma…"

Ecco perché da qualche tempo si vocifera di un possibile passaggio di Sonia Bruganelli dall’altra parte e proprio per uno dei due reality che l’ha già vista opinionista. Ma quali possibilità ci sono che questo accada e cosa pensa l’opinionista di questa possibile ‘promozione’? È stata lei stessa a spiegare qual è la sua idea a riguardo a Casa SDL.

Sonia Bruganelli gela Artur Dainese: "Tu fai reality, io sto qua e parlo"/ "Non far passare che sei sincero!"

Sonia Bruganelli: “Io condurre un reality? Non sono pronta, ecco perché”

“Se presenterei uno dei reality in cui ho fatto l’opinionista? In questo momento ti direi di no.” ha spiegato Sonia Bruganelli, spiegando poi le motivazioni della sua decisione, “Perché non mi reputo pronta. Non ho ancora ben capito dove la nuova linea editoriale sui reality voglia andare. Diciamo che è un periodo un po’ particolare.”

Sonia Bruganelli, in questo momento della sua carriera, seguirebbe un filone ben diverso da quello dei reality: “In questo momento per me sarebbe molto più gratificante fare un programma sui libri in una rete che magari è meno abituata, rispetto ai social. – ha spiegato l’ex moglie di Paolo Bonolis, che ha quindi concluso lasciando una porta aperta per il futuro – Però mi sentirei più a mio agio nella conduzione di qualcosa che mi si addice. Mi piacerebbe fare qualcosa in cui posso dire la mia”. E chissà che questa opportunità non arrivi presto.

Bruganelli contro Artur all’Isola dei Famosi/ “Pura strategia la sua, salva Samuel perché forte al televoto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA